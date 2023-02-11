Тренер Руха U-19: «Приятно побеждать на таком уровне»

Главный тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев поделился впечатлениями после победы над «Интером» в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

«Приятно обыгрывать такую команду, как «Интер». Пусть по итогам послематчевых пенальти, но все равно это победа – мы прошли в следующий этап Юношеской лиги УЕФА. Большое спасибо ребятам прежде всего за проявленный характер, потому что в такой игре это первоочередное. Они выполнили установку на игру, а самое главное – на поле была настоящая команда.

Переломным моментом игры стал наш забитый гол в первом тайме. После этого ребята начали действовать увереннее. «Интер» - очень хорошая команда, и заслуга его футболистов в том, что нам не все удавалось на футбольном поле. Однако наши ребята держали структуру игры и доигрывали до конца каждый момент и каждый эпизод, друг друга поддерживали, ни один игрок не выпадал во время этой встречи.

Один из лидеров нашей команды Богдан Слюбик с начала матча играл с повреждением, но настрой был таким, что ни один из игроков не хотел бы просить замену в такой игре, а доигрывал бы до конца, как Богдан. Наши футболисты преследовали цель – пройти «Интер» и продолжить выступления в евровесне.

Как готовились к серии послематчевых пенальти? На предигровой тренировке в преддверии матча мы сыграли на чемпиона, кто выиграет по ударам с одиннадцатиметровой отметки. Кстати, такое практикуем не только перед поединками, когда может произойти серия. Наш вратарь Святослав Ванивский хорошо проявил себя в этом, поэтому во время игры я решил доверить ему эту ответственность. Отрадно, что он не подвел.

В общем же – приятно побеждать на таком уровне. Мы прошли три сложных этапа – все матчи складывались для нас непросто. Это действительно как сон. Не думаю, что многие эксперты верили в нас, что мы способны проходить этап за этапом в Юношеской лиге УЕФА. Но надо поблагодарить ребят за то, что сделали такой праздник для болельщиков.

Впереди у нас следующий этап турнира и хорошие команды, интересные соперники. Знаю, что ребята хотят, чтобы нам выпал какой-нибудь из английских клубов. Перед предыдущей жеребьевкой хотели итальянскую команду – нам повезло, выпал «Интер». Теперь повышаем планку».