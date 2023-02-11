Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Руха U-19: «Приятно побеждать на таком уровне»
Юношеская лига УЕФА
Рух Львов U19
08.02.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Интер Милан U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
11 февраля 2023, 05:45 |
121
0

Тренер Руха U-19: «Приятно побеждать на таком уровне»

Виталий Пономарев рассказал о победе над «Интером»

11 февраля 2023, 05:45 |
121
0
Тренер Руха U-19: «Приятно побеждать на таком уровне»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев поделился впечатлениями после победы над «Интером» в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

«Приятно обыгрывать такую команду, как «Интер». Пусть по итогам послематчевых пенальти, но все равно это победа – мы прошли в следующий этап Юношеской лиги УЕФА. Большое спасибо ребятам прежде всего за проявленный характер, потому что в такой игре это первоочередное. Они выполнили установку на игру, а самое главное – на поле была настоящая команда.

Переломным моментом игры стал наш забитый гол в первом тайме. После этого ребята начали действовать увереннее. «Интер» - очень хорошая команда, и заслуга его футболистов в том, что нам не все удавалось на футбольном поле. Однако наши ребята держали структуру игры и доигрывали до конца каждый момент и каждый эпизод, друг друга поддерживали, ни один игрок не выпадал во время этой встречи.

Один из лидеров нашей команды Богдан Слюбик с начала матча играл с повреждением, но настрой был таким, что ни один из игроков не хотел бы просить замену в такой игре, а доигрывал бы до конца, как Богдан. Наши футболисты преследовали цель – пройти «Интер» и продолжить выступления в евровесне.

Как готовились к серии послематчевых пенальти? На предигровой тренировке в преддверии матча мы сыграли на чемпиона, кто выиграет по ударам с одиннадцатиметровой отметки. Кстати, такое практикуем не только перед поединками, когда может произойти серия. Наш вратарь Святослав Ванивский хорошо проявил себя в этом, поэтому во время игры я решил доверить ему эту ответственность. Отрадно, что он не подвел.

В общем же – приятно побеждать на таком уровне. Мы прошли три сложных этапа – все матчи складывались для нас непросто. Это действительно как сон. Не думаю, что многие эксперты верили в нас, что мы способны проходить этап за этапом в Юношеской лиге УЕФА. Но надо поблагодарить ребят за то, что сделали такой праздник для болельщиков.

Впереди у нас следующий этап турнира и хорошие команды, интересные соперники. Знаю, что ребята хотят, чтобы нам выпал какой-нибудь из английских клубов. Перед предыдущей жеребьевкой хотели итальянскую команду – нам повезло, выпал «Интер». Теперь повышаем планку».

По теме:
ГЕРЕТА: «Никогда бы не поверил, что Рух пройдет в 1/16 финала ЮЛУ»
Спортдир Руха: «Эмоции зашкаливают. Хочется еще пожить этой победой»
Вратарь Руха U-19: «Просматривали пенальти Интера. Все прогнозируемо»
Интер Милан серия пенальти Юношеская лига УЕФА Интер Милан U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Война | 10 февраля 2023, 14:09 5
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии

Очередной обстрел от рашистов

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Футбол | 10 февраля 2023, 22:54 3
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

Аренда до 30 июня

Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Бокс | 10.02.2023, 13:59
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут
Футбол | 11.02.2023, 00:59
Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут
Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут
Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Футбол | 10.02.2023, 10:59
Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 42
Футбол
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
09.02.2023, 00:09 28
Футбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 25
Война
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
09.02.2023, 07:54 14
Футбол
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
10.02.2023, 05:05 20
Олимпийские игры
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
09.02.2023, 00:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности