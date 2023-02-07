В среду, 8 февраля «Рух» U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле примет сверстников из «Интера». Начало матча – в 15:00 по Киеву. Главный арбитр матча – Вусал Маммадов из Азербайджана.

«Рух» U-19

Дебютный сезон «Руха» в Юношеской лиге УЕФА складывается более чем успешно. Осенью команда Виталия Пономарева в пути национальных чемпионов прошла польский «Заглембе» (1:0, 0:0) и турецкий «Галатасарай» (3:1, 3:1) и вышла в стадию 1/16 финала, когда пути национальных чемпионов и Лиги чемпионов объединяются в единый турнир.

1/16 финала является предварительным раундом плей-офф: его победители присоединятся к восьми победителям групп из пути Лиги чемпионов. В 1/16 финала судьбу противостояний решает один матч, начиная с 1/8 финала команды будут проводить уже по два поединка. «Рух» является формальным хозяином поединка против «Интера», но по всем известным причинам вынужден проводить свои домашние матчи на территории Польши.

В противостоянии с миланским клубом львовяне могут столкнуться с привычной для украинских клубов проблемой на ранних стадиях плей-офф еврокубков: отсутствие игрового тонуса после длинного зимнего перерыва. К слову, зимние сборы «Рух» (и основа, и молодежка) проводила в Хорватии, а не в Турции, как подавляющее большинство клубов УПЛ. В Хорватии команда Виталия Пономарева успела провести два спарринга: поражения 0:1 от сербской «Колубары» и 0:3 от словенской «Горицы».

«Интер» U-19

В отличие от «Руха», «Интер» является регулярным участником Юношеской лиги УЕФА, ведь основа «черно-синих» ежегодно выступает в Лиге чемпионов. Не будем забывать и том, что в далеком 2012 году примавера «Интера» выиграла NextGen Series – турнир, который был по сути предшественником нынешней Юношеской лиги УЕФА.

Нынешний сезон для «черно-синих» складывается очень непросто. Да, в Юношеской лиге УЕФА удалось со второго места выйти в плей-офф. Но вот в национальном чемпионате подопечные известного в недавнем прошлом защитника Кристиана Киву, несмотря на статус действующего чемпиона, испытывают большие проблемы, и по итогам первого круга занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. Битва за молодежный Суперкубок Италии также была проиграна: 1:2 от «Фиорентины».

В составе примаверы «Интера» стоит обратить внимание на болгарского форварда Николу Илиева, на счету которого 4 гола на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА, а также на защитников Алессандро Фонтанароссу (капитан команды) и Маттиа Дзанотти, и хавбека Валентина Карбони. Первые двое уже периодически попадают в заявку первой команды «Интера», а Карбони даже успел дебютировать, да еще и сразу в выездном матче Лиги чемпионов против «Баварии», где провел на поле 14 минут.

Прогноз на противостояние

Несмотря на проблемы «Интера» в нынешнем сезоне, игровой тонус – весомый фактор в пользу команды Кристиана Киву. Итальянцам по силам как минимум не проиграть в основное время. Наш прогноз – Х2, коэффициент – 1,13.

Среда, 8 февраля