Юношеская лига УЕФА
08.02.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти
Молодежные турниры09 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:44
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Рух U-19 – Интер U-19 – 1:1 (пен 4:3). Драма и радость. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
09 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:44
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Львовский Рух U-19 одержал драматическую победу над Интером в серии пенальти в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
На 30-й минуте Сергей Панченко использовал ошибку защитника соперника, потерявшего мяч перед собственными воротами. На 52-й минуте Франческо Эспозито сравнял счет, точно пробив в дальний угол ворот.
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала, 8 февраля
Рух U-19 (Украина) – Интер U-19 (Италия) – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Francesco Pio Esposito (Интер Милан U19).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Serhii Panchenko (Рух Львов U19).
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