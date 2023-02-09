Рух U-19 – Интер U-19 – 1:1 (пен 4:3). Драма и радость. Видео голов и обзор

Львовский Рух U-19 одержал драматическую победу над Интером в серии пенальти в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

На 30-й минуте Сергей Панченко использовал ошибку защитника соперника, потерявшего мяч перед собственными воротами. На 52-й минуте Франческо Эспозито сравнял счет, точно пробив в дальний угол ворот.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 8 февраля

Рух U-19 (Украина) – Интер U-19 (Италия) – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52