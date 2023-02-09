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Юношеская лига УЕФА
Рух Львов U19
08.02.2023, FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Интер Милан U19
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09 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:44
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Рух U-19 – Интер U-19 – 1:1 (пен 4:3). Драма и радость. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

09 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:44
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Рух U-19 – Интер U-19 – 1:1 (пен 4:3). Драма и радость. Видео голов и обзор
ФК Рух

Львовский Рух U-19 одержал драматическую победу над Интером в серии пенальти в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

На 30-й минуте Сергей Панченко использовал ошибку защитника соперника, потерявшего мяч перед собственными воротами. На 52-й минуте Франческо Эспозито сравнял счет, точно пробив в дальний угол ворот.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 8 февраля

Рух U-19 (Украина) – Интер U-19 (Италия) – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Francesco Pio Esposito (Интер Милан U19).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Serhii Panchenko (Рух Львов U19).
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Интер Милан серия пенальти Юношеская лига УЕФА Интер Милан U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 видео голов и обзор Сергей Панченко
Источник Sport.ua
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