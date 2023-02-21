Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байден посетил Киев, Калинина обыграла россиянку, ассист Беседина на Кипре
Другие новости
21 февраля 2023, 06:20 |
193
0

Байден посетил Киев, Калинина обыграла россиянку, ассист Беседина на Кипре

Главные новости за 20 февраля на Sport.ua

21 февраля 2023, 06:20 |
193
0
Байден посетил Киев, Калинина обыграла россиянку, ассист Беседина на Кипре
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский и Джозеф Байден

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 февраля.

1А. ФОТО. Президент США Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Джозеф Байден впервые прибыл в столицу с начала полномасштабного вторжения рф в Украину

1Б. Джо БАЙДЕН: «путин думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался»
Президент США рассказал, почему приехал в Киев

2А. Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Ангелина переиграла Веронику Кудерметову за 3 часа

2Б. ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
Но все же поблагодарила соперницу за игру

2В. Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Ангелина обыграла Кудерметову в трех сетах за 3 часа

3. Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил

4. Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро

5. Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках
Тур начнется в годовщину полномасштабного военного вторжения россии в Украину

6. Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
Столичный клуб провел очередной спарринг

7. ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным
В 24-м туре «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0

8А. Большой финал Киченок, возвращение Карлитоса и мастер-класс от Свёнтек
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

8Б. Новые успехи Украины в прыжках, финал горнолыжного ЧМ. Итоги лыжной недели
Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта

9. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста
Команда Александра Кучера пригласила Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского

10А. Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Блогер Sport.ua – о возможных вариантах продолжения карьеры голкипера «Шахтера» и сборной Украины

10Б. Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Роман Абрамович лишился «Челси», но сохраняет интерес к пребыванию внутри игры № 1…

По теме:
Бронза ЧМ по фристайлу, секретный матч Динамо, Крутых обыграл россиянина
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
Шоу Цыганкова, Ротань вызовет Коноплянку на Англию, Шевченко возвращается
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Футбол | 21 февраля 2023, 04:30 0
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль

Родель Ричардс выбыл до конца сезона

Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Футбол | 20 февраля 2023, 16:06 21
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном

Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Бокс | 20.02.2023, 16:29
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Футбол | 21.02.2023, 05:22
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 20.02.2023, 21:37
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
19.02.2023, 16:30 2
Футбол
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 6
Футбол
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
19.02.2023, 18:26 4
Футбол
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
20.02.2023, 13:15 32
Теннис
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
19.02.2023, 16:01 4
Футбол
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
19.02.2023, 11:27 6
Теннис
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
19.02.2023, 08:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности