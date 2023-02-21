Байден посетил Киев, Калинина обыграла россиянку, ассист Беседина на Кипре

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 февраля.

1А. ФОТО. Президент США Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Джозеф Байден впервые прибыл в столицу с начала полномасштабного вторжения рф в Украину

1Б. Джо БАЙДЕН: «путин думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался»

Президент США рассказал, почему приехал в Киев

2А. Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ

Ангелина переиграла Веронику Кудерметову за 3 часа

2Б. ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ

Но все же поблагодарила соперницу за игру

2В. Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой

Ангелина обыграла Кудерметову в трех сетах за 3 часа

3. Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном

Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил

4. Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря

Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро

5. Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках

Тур начнется в годовщину полномасштабного военного вторжения россии в Украину

6. Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой

Столичный клуб провел очередной спарринг

7. ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным

В 24-м туре «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0

8А. Большой финал Киченок, возвращение Карлитоса и мастер-класс от Свёнтек

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

8Б. Новые успехи Украины в прыжках, финал горнолыжного ЧМ. Итоги лыжной недели

Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта

9. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста

Команда Александра Кучера пригласила Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского

10А. Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин

Блогер Sport.ua – о возможных вариантах продолжения карьеры голкипера «Шахтера» и сборной Украины

10Б. Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?

Роман Абрамович лишился «Челси», но сохраняет интерес к пребыванию внутри игры № 1…