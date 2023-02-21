Байден посетил Киев, Калинина обыграла россиянку, ассист Беседина на Кипре
Главные новости за 20 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 февраля.
1А. ФОТО. Президент США Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Джозеф Байден впервые прибыл в столицу с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
1Б. Джо БАЙДЕН: «путин думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался»
Президент США рассказал, почему приехал в Киев
2А. Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Ангелина переиграла Веронику Кудерметову за 3 часа
2Б. ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
Но все же поблагодарила соперницу за игру
2В. Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Ангелина обыграла Кудерметову в трех сетах за 3 часа
3. Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил
4. Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро
5. Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках
Тур начнется в годовщину полномасштабного военного вторжения россии в Украину
6. Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
Столичный клуб провел очередной спарринг
7. ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным
В 24-м туре «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0
8А. Большой финал Киченок, возвращение Карлитоса и мастер-класс от Свёнтек
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
8Б. Новые успехи Украины в прыжках, финал горнолыжного ЧМ. Итоги лыжной недели
Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта
9. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 пополнил состав двумя игроками Металлиста
Команда Александра Кучера пригласила Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского
10А. Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
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10Б. Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
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