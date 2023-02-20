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Англия
20 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 20 февраля 2023, 16:22
3790
10

Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном

Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил

20 февраля 2023, 16:06 | Обновлено 20 февраля 2023, 16:22
3790
10
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер (слева) и Михаил Мудрик

Издание The Telegraph разобралось в причинах, по которым руководством клуба «Челси» до сих пор не увольняет с тренерского поста Грэма Поттера, хотя команда в последнее время результатами не блещет.

Среди прочего речь зашла о кадровых решениях наставника «синих». Так, к примеру, в последней игре команды против «Саутгемптона» (0:1) Поттер оставил на скамейке запасных Михаила Мудрика, Кая Хавертца, Рахима Стерлинга, Риса Джеймса и Тьяго Силву. Источник уверен, что тренер пошел на это по рекомендации медицинского персонала клуба. Мол, все эти игроки проводили бы третью подряд игру в течение одной недели. Риск получения ими травм оценивался как очень высокий.

«Челси», напомним, в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место, имея 31 очко после 23-х матчей.

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Грэм Поттер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Telegraph
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Комментарии 10
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donnerwetter
Добрые врачи.) МЮ в феврале уже 6 матчей сыграл, а с НГ кажись 18. Конечно ротация там постоянно, но это не объясняют сохранением здоровья.  Да и  The Telegraph вроде не специализируется на футболе, но любит "острое". Что постоянно выбрасывает в ФБ.
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+1
Al1515
Неужели за 5 матчей в Челси непонятно что Мудрик неплохой игрок но это не топ игрок стоимостью в 100 млн .Таких в шире дофига и больше и стоят Отнюдь не 100 а 20 .Зинченко намного лучше видит поле .сформированный игрок для АПЛ купили за 30 и сравните 
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+1
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Al1515
Из-за того что жулики донецкие умеют сыграть в напёрстки без шарика и упоковать рваные носки под новые мы знаем а в мире поверили похоже в последний раз 
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0
Al1515
Вспомните потом мои слова .Мудрик больше чем сейчас уже не вырастит.Уровень который он показывает это и есть его потолок .двадцатка максимум .но в принципе его хозяева ответили что его купили за 70 на 7 лет .десятка в год .это немного .фелиш 11 на полгода 
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0
Remark
Куда пропал чел с ником Запасной? Неужели до сих пор с Леоненко в запое после того, как Цыганков стал лучшим в Жироне?
Ему нужно срочно прокомментировать эту новость. Это выходит, что Мудрик даже не Запасной. А запасной запасного)))
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