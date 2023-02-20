Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил
Издание The Telegraph разобралось в причинах, по которым руководством клуба «Челси» до сих пор не увольняет с тренерского поста Грэма Поттера, хотя команда в последнее время результатами не блещет.
Среди прочего речь зашла о кадровых решениях наставника «синих». Так, к примеру, в последней игре команды против «Саутгемптона» (0:1) Поттер оставил на скамейке запасных Михаила Мудрика, Кая Хавертца, Рахима Стерлинга, Риса Джеймса и Тьяго Силву. Источник уверен, что тренер пошел на это по рекомендации медицинского персонала клуба. Мол, все эти игроки проводили бы третью подряд игру в течение одной недели. Риск получения ими травм оценивался как очень высокий.
«Челси», напомним, в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 10-е место, имея 31 очко после 23-х матчей.
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Ему нужно срочно прокомментировать эту новость. Это выходит, что Мудрик даже не Запасной. А запасной запасного)))