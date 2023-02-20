Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик пошел на радикальный шаг и ограничил доступ к комментариям на своей странице в инстаграме.

На данный момент комментировать сообщения футболиста не могут даже те, кто подписан на аккаунт украинца.

Отметим, что Мудрик сыграл уже пять матчей за «Челси», в четырех последних был раскритикован за невыразительную игру. Также его обвиняли за пропущенный гол в матче против «Боруссии» в проигранном матче Лиги чемпионов.