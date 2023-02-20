Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Англия
20 февраля 2023, 10:00 | Обновлено 20 февраля 2023, 10:32
1485
9

Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме

Михаил пока не может заиграть в «Челси»

20 февраля 2023, 10:00 | Обновлено 20 февраля 2023, 10:32
1485
9
Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик пошел на радикальный шаг и ограничил доступ к комментариям на своей странице в инстаграме.

На данный момент комментировать сообщения футболиста не могут даже те, кто подписан на аккаунт украинца.

Отметим, что Мудрик сыграл уже пять матчей за «Челси», в четырех последних был раскритикован за невыразительную игру. Также его обвиняли за пропущенный гол в матче против «Боруссии» в проигранном матче Лиги чемпионов.

По теме:
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
Михаил Мудрик Челси lifestyle
Источник Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
Футбол | 19 февраля 2023, 16:22 2
ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте

Обзор яркого матча чемпионата Франции

Дарья БЛАШКО: «Весь инвентарь я собирала с нуля»
Биатлон | 20 февраля 2023, 04:04 1
Дарья БЛАШКО: «Весь инвентарь я собирала с нуля»
Дарья БЛАШКО: «Весь инвентарь я собирала с нуля»

Украинская биатлонистка потеряла все в первые дни полномасштабной войны

Украина завоевала бронзу ЧМ в лыжной акробатике, Крутых обыграл россиянина
Футбол | 20.02.2023, 05:45
Украина завоевала бронзу ЧМ в лыжной акробатике, Крутых обыграл россиянина
Украина завоевала бронзу ЧМ в лыжной акробатике, Крутых обыграл россиянина
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
Футбол | 19.02.2023, 16:30
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Футбол | 19.02.2023, 20:11
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
хлопчик образився...  
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
Лучше бы он вообще туда не заглядывал, а поставил в закладки УНИАН и вникал бы в новости из Украины.
Ответить
+4
vovei
Он думал,что сарана будет ему продолжать петь колыбельные песеньки на ночь?
Ответить
+3
axylinam
Мудрик мне напоминает принцессу на горошине, игрок который стоит 100 лямов, должен сразу нормально играть, а этот ещё обидки строит за конструктивную критику
Ответить
+1
Tatiana Tam
Який ранімий)
Ответить
0
fitnes_sports066
Автор, Мудрик, сыграл 4 игры в АПЛ и 1 в ЛЧ, критикует его за последние четыре игры.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Неуравновешенная юношеская психика + Перехваление в подкротовских СМИ + Чрезмерные ожидания, сформированные палкиндами и серунами
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
19.02.2023, 11:27 6
Теннис
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 3
Футбол
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
18.02.2023, 16:31 26
Футбол
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
19.02.2023, 19:51 4
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
19.02.2023, 08:50 7
Бокс
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности