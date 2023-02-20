Англия20 февраля 2023, 10:00 | Обновлено 20 февраля 2023, 10:32
1485
9
Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Михаил пока не может заиграть в «Челси»
20 февраля 2023, 10:00 | Обновлено 20 февраля 2023, 10:32
1485
9
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик пошел на радикальный шаг и ограничил доступ к комментариям на своей странице в инстаграме.
На данный момент комментировать сообщения футболиста не могут даже те, кто подписан на аккаунт украинца.
Отметим, что Мудрик сыграл уже пять матчей за «Челси», в четырех последних был раскритикован за невыразительную игру. Также его обвиняли за пропущенный гол в матче против «Боруссии» в проигранном матче Лиги чемпионов.
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Комментарии 9
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хлопчик образився...
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Лучше бы он вообще туда не заглядывал, а поставил в закладки УНИАН и вникал бы в новости из Украины.
Он думал,что сарана будет ему продолжать петь колыбельные песеньки на ночь?
Мудрик мне напоминает принцессу на горошине, игрок который стоит 100 лямов, должен сразу нормально играть, а этот ещё обидки строит за конструктивную критику
Який ранімий)
Автор, Мудрик, сыграл 4 игры в АПЛ и 1 в ЛЧ, критикует его за последние четыре игры.
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Неуравновешенная юношеская психика + Перехваление в подкротовских СМИ + Чрезмерные ожидания, сформированные палкиндами и серунами
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