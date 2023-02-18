Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Украинец неудачно вышел на замену
Челси в матче чемпионата Англии проиграл аутсайдеру Саутгемптону 0:1, а украинский хавбек Синих Михаил Мудрик по итогам матча получил оценку 5,8.
Это худшая оценка среди игроков обеих команд, но стоит отметить, что Мудрик вышел на поле только на 64-й минуте. Впервые за четыре последних встречи Михаил не вышел в старте. При этом хозяева не использовали огромное количество моментов, поэтому мало кто заслужил высокий балл.
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А Челси в последних 11-ти матчах АПЛ выиграл лишь дважды.
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