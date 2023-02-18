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Англия
18 февраля 2023, 19:14 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:33
3625
13

Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси

Украинец неудачно вышел на замену

18 февраля 2023, 19:14 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:33
3625
13
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Челси в матче чемпионата Англии проиграл аутсайдеру Саутгемптону 0:1, а украинский хавбек Синих Михаил Мудрик по итогам матча получил оценку 5,8.

Это худшая оценка среди игроков обеих команд, но стоит отметить, что Мудрик вышел на поле только на 64-й минуте. Впервые за четыре последних встречи Михаил не вышел в старте. При этом хозяева не использовали огромное количество моментов, поэтому мало кто заслужил высокий балл.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

А Челси в последних 11-ти матчах АПЛ выиграл лишь дважды.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Kovaleff handwork Ковалев
Заклюют парня и болелы и пресса... Не сломался бы...
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+4
ALKOSruLKA
У Мудрика жодного точного паса з 10... і з 2х аутів 1 прос.аний....
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+4
Kain_X_Rain
Кто то в Арсенале перекрестился локтем )
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+3
Burevestnik
Арсенал рахує девіденти в банку на гроші  60лям за Мудрика
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+3
Tatiana Tam
Це вже стає хорошою традицією для Мурзіка - в кожному матчі ставати найгіршим) Але оренда вже чекає
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+2
donnerwetter
Феликс (супер) неудачно сыграл весь матч! 5,9.
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+1
vruthiy-112
Бідний Мудрик, свій серед чужого стада баранів...!!!
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0
zhyr
Та все буде нормально. Освоїться трохи і заграє. Видно, що якийсь він невпевнений. Йому б в цей час грати більш на надійність, а не на публіку, бо дуже часто лізе обігрувати по пів команди.
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0
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fitnes_sports066
Топ, картина маслом. Срне как то барабану бабло накачал.
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0
ALKOSruLKA
Літом може в оренду в арсенал піти
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0
Показать Скрыть 1 ответ
igor shmuylo
Тут и  сказочке конец, а кто слушал молодец  . Какие 100 мил.  Вот уже 3 ю игру вообще не чего не показал .ето не Украина тут пахать надо . Купилииа толку нету .
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0
Alex James
Англія - це якесь прокляте місце для наших футболістів, їй-богу. Нехай переходять кудись в Італію, Іспанію, Німеччину але тільки не в АПЛ. 
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-1
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