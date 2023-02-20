Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
WTA
20 февраля 2023, 13:43 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:18
2854
10

ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ

Но все же поблагодарила соперницу за игру

20 февраля 2023, 13:43 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:18
2854
10
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В понедельник, 20 февраля, состоялся матч 1/32 финала престижного турнира серии WTA 1000 Дубай между первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

В трехчасовом триллере Ангелина все-таки смогла обыграть Кудерметову. После победы в первом сете Калинина выигрывала со счетом 5:2 у Вероники во втором сете, однако проиграла 5 геймов подряд. Тем не менее, в третьей партии украинке удалось дожать соперницу и прервать ее винстрик из матчей против украинских теннисисток, который составлял целых 9 поединков.

После встречи Калинина не пожала руку россиянке, а поблагодарила соперницу за игру прикосновением ракеток. Как сказал один из украинских болельщиков: «Главное, что не обмазала руку говном».

По теме:
Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках
ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Ангелина Калинина Вероника Кудерметова WTA Дубай видео российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Футбол | 19 февраля 2023, 18:26 4
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво

Орест Лебеденко отличился в ворота «Талаверы»

Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Футбол | 19 февраля 2023, 20:11 1
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара

Бразилец травмировался в матче с «Лиллем»

Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции
Теннис | 20.02.2023, 10:30
Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции
Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции
Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Футбол | 20.02.2023, 10:00
Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Много критики? Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Футбол | 19.02.2023, 16:01
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al1515
Жать руку русскому это западло 
Ответить
+2
Andrey_1992
Молодчинка!
Ответить
+2
Sashamar
От і розумниця. Якщо розташувати росіянок за ступенем рукостискання ("рукопожатости") від Касаткіної, яка відкрито засудила агресію, до Гасанової, яка відкрито агресію підтримала, то між Кудерметовою та Гасановою лише Шнайдер.
Ответить
+1
romeoboss
Перемогти росіянку Кудерметову дорогого стоіт!
Калініна зробила це дуже переконливо! Але тиснути
хочяб шось було зайвим. Могла би плюнути !
Ответить
0
Александр Науменко
Геля потроху зживає в собі манкурта.
Ответить
0
ptolemeus
Але ракетку обмазала гівном.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
UFC
Стояла і чекала пів хвилини, щоб подякувати за гру дотиком ракеток. Це зрада сталася чи перемога? 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
19.02.2023, 19:51 4
Футбол
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
19.02.2023, 03:32 18
Футбол
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
ВИДЕО. Севилья хочет Трубина, успех Цыганкова, ставим на Манчестер Сити
ВИДЕО. Севилья хочет Трубина, успех Цыганкова, ставим на Манчестер Сити
18.02.2023, 12:17
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности