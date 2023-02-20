ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ

В понедельник, 20 февраля, состоялся матч 1/32 финала престижного турнира серии WTA 1000 Дубай между первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

В трехчасовом триллере Ангелина все-таки смогла обыграть Кудерметову. После победы в первом сете Калинина выигрывала со счетом 5:2 у Вероники во втором сете, однако проиграла 5 геймов подряд. Тем не менее, в третьей партии украинке удалось дожать соперницу и прервать ее винстрик из матчей против украинских теннисисток, который составлял целых 9 поединков.

После встречи Калинина не пожала руку россиянке, а поблагодарила соперницу за игру прикосновением ракеток. Как сказал один из украинских болельщиков: «Главное, что не обмазала руку говном».