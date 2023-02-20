Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 Дубай (ОАЭ).

В первом раунде турнира украинка в трех сетах обыграла Веронику Кудерметову (WTA 11) из рф за 3 часа.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Вероника Кудерметова [10] – Ангелина Калинина – 3:6, 7:5, 5:7

Во второй партии Калинина вела со счетом 5:2, но не смогла быстро закрыть соперницу. Тем не менее, Ангелине удалось довести дело до конца в третьем сете.

Интересно, что Калинина прервала винстрик Кудерметовой в матчах с украинками. До поединка с Калининой Кудерметова выиграла 9 матчей подряд у теннисисток из Украины.

В следующем раунде турнира Калинина встретится с другой украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая в 1/32 финала обыграла Ализе Корне.