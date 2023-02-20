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  4. Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
WTA
20 февраля 2023, 13:15 | Обновлено 20 февраля 2023, 13:16
1434
23

Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ

Ангелина переиграла Веронику Кудерметову за 3 часа

20 февраля 2023, 13:15 | Обновлено 20 февраля 2023, 13:16
1434
23
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 Дубай (ОАЭ).

В первом раунде турнира украинка в трех сетах обыграла Веронику Кудерметову (WTA 11) из рф за 3 часа.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Вероника Кудерметова [10] – Ангелина Калинина – 3:6, 7:5, 5:7

Во второй партии Калинина вела со счетом 5:2, но не смогла быстро закрыть соперницу. Тем не менее, Ангелине удалось довести дело до конца в третьем сете.

Интересно, что Калинина прервала винстрик Кудерметовой в матчах с украинками. До поединка с Калининой Кудерметова выиграла 9 матчей подряд у теннисисток из Украины.

В следующем раунде турнира Калинина встретится с другой украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая в 1/32 финала обыграла Ализе Корне.

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Ангелина Калинина Вероника Кудерметова WTA Дубай
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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Andrey_1992
ДАААААААААА!!!! Бля, ну нарешті, перервалася та нещасна серія з татаркою, хоч хтось із наших обіграв її!!!!!
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+7
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Maks23
Круто!
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+4
Sashamar
Дві знакових події: приїзд Байдена і знищення z-татарки
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+3
Stanislav Matusevych
Ангеліна перемогла цілком в нашому стилі, створивши собі проблеми самостійно. Нарешті хоч хтось з українок переміг оце кацапське непорозуміння. А далі буде цікаво, бо чимало разів на серйозних турнірах жереб давав шанс на українські дербі, і майже завжди вони не відбувалися. Еліна з Мартою на АО грали, Еліна з Даяною на ЮСО, хтось ще пригадає? У тих матчах боротьби не сталося, як буде зараз? Адже матч цікавий, дві кардинально різні за стилем гри тенісистки.
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+2
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Александр Науменко
потапова знялась, александрова знялась...    мор андрофагів.
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+1
Alex James
5-2, подача на матч. Ні, треба довести до валідолу. 
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+1
Alehandro
Валідолініна...)
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+1
Володимир Коваленко
Повезло ! 2сет провалений , подвійних немало , своя подача програвалась , руху не вистачало.
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0
Aerobus43
Браво, молодчинка...трохи заставила похвилюватися, але підсумковий результат того вартує 
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0
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introvert
Історії про наших тенісних дів і подачу на матч навівають більший жах, ніж історія про доктора Джекіла і містера Хайда. Як тільки вони розуміють, що перемога - ось вона, в одному кроці - руки починають труситися, гра щезає, і на корті замість професійної тенісистки залишається якийсь карикатурний доппельгангер.
Здивований, що татарка після цього всього таки примудрилася програти)
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0
александр сашко
Така красуня , така розумничка! Скільки нервів... (кудерметова і "заболіла", і ох.їла - не допомогло)
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-2
Обсервер Влад
Хто в курсі, чому орчанка так слабо зіграла? Ніби 10 по рейтингу, а примудрилася програти ніякій Калініній... Травма?
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-3
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ptolemeus
Ну наступний матч точно програє, навіть якщо проти неї вийде чувіха з третьої сотні. Це ж класика.
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-3
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