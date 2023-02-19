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  4. Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
WTA
19 февраля 2023, 11:27 |
900
4

Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая

Даяна разобралась с Ализе Корне

19 февраля 2023, 11:27 |
900
4
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) успешно начала выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Ализе Корне из Франции (№60 WTA).

Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:3

Это было третья встреч теннисисток, украинка повела 2:1.

В следующем раунде победительница сразится против Вероники Кудерметовой (№11 WTA) или Ангелины Калининой (№33 WTA).

Также в основной сетке турнира в Дубае выступят Марта Костюк и Катарина Завацкая.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Павло Бубенко
З перемогою, Даяночко! Аби ще трошки посилити точність та потужність ударів - то точно зможнеш досягти значного успіху!
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+5
Andrey_1992
Ніфіга собі, невже повернення тої Даяни - бойової з характером???
Ответить
+3
Александр Ад
Молодець Дая!Зіграла дуже непогано.Я навіть згадав ії гру 4 річної давнини Ще б меньш підвійних і більше ейсів!Вдачі!
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+2
Александр Ад
Молодець,головне.меньш хвилювання та помилок і все буде,як 4-5 років тому.Вдачі та успіху в наступних матчах!
Ответить
+1
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