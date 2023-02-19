Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) успешно начала выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Ализе Корне из Франции (№60 WTA).

Дубай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:3

Это было третья встреч теннисисток, украинка повела 2:1.

В следующем раунде победительница сразится против Вероники Кудерметовой (№11 WTA) или Ангелины Калининой (№33 WTA).

Также в основной сетке турнира в Дубае выступят Марта Костюк и Катарина Завацкая.