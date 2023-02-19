Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Даяна разобралась с Ализе Корне
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) успешно начала выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла Ализе Корне из Франции (№60 WTA).
Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:3
Это было третья встреч теннисисток, украинка повела 2:1.
В следующем раунде победительница сразится против Вероники Кудерметовой (№11 WTA) или Ангелины Калининой (№33 WTA).
Также в основной сетке турнира в Дубае выступят Марта Костюк и Катарина Завацкая.
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