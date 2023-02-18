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  4. Дубай. Завацкая и Ястремская узнали своих соперниц
WTA
18 февраля 2023, 13:59 |
229
0

Дубай. Завацкая и Ястремская узнали своих соперниц

Украинки пробились в основную сетку через квалификацию

18 февраля 2023, 13:59 |
229
0
Дубай. Завацкая и Ястремская узнали своих соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Даяна Ястремская, которые пробились в основную сетку турнира WTA 1000 в Дубае через квалификацию, узнали своих соперниц в первом раунде.

Завацкая сыграет с Аленой Остапенко из Латвии. Соперница Ястремской – француженка Ализе Корне. В случае победы над Корне Ястремская во втором раунде может встретиться с другой украинкой, Ангелиной Калининой. Ее соперница определилась раньше – это Вероника Кудерметова, которая выступает под нейтральным флагом.

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WTA Дубай Катарина Завацкая Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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