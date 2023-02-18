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  4. Дубай. Калинина и Костюк узнали своих соперниц
WTA
18 февраля 2023, 12:04 |
495
1

Дубай. Калинина и Костюк узнали своих соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира

18 февраля 2023, 12:04 |
495
1
Дубай. Калинина и Костюк узнали своих соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA 1000 в Дубае. Своих соперниц узнали две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Калинина сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая выступает под нейтральным флагом. Соперницей Костюк будет Ипек Оз из Турции.

Также в основной сетке в Дубае сыграют еще две украинки – Катарина Завацкая и Даяна Ястремская, который прошли квалификацию. Они своих соперниц узнают позже.

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Ангелина Калинина Марта Костюк WTA Дубай Ипек Оз Вероника Кудерметова
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Ну Геля готуйся ретельно,непросто тобі буде,но ти можешь і повинна дати бій.
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