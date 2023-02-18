Дубай. Калинина и Костюк узнали своих соперниц

Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA 1000 в Дубае. Своих соперниц узнали две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Калинина сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая выступает под нейтральным флагом. Соперницей Костюк будет Ипек Оз из Турции.

Также в основной сетке в Дубае сыграют еще две украинки – Катарина Завацкая и Даяна Ястремская, который прошли квалификацию. Они своих соперниц узнают позже.