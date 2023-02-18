WTA18 февраля 2023, 12:04 |
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Дубай. Калинина и Костюк узнали своих соперниц
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира
18 февраля 2023, 12:04 |
495
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Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира WTA 1000 в Дубае. Своих соперниц узнали две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк.
Калинина сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая выступает под нейтральным флагом. Соперницей Костюк будет Ипек Оз из Турции.
Также в основной сетке в Дубае сыграют еще две украинки – Катарина Завацкая и Даяна Ястремская, который прошли квалификацию. Они своих соперниц узнают позже.
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Ну Геля готуйся ретельно,непросто тобі буде,но ти можешь і повинна дати бій.
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