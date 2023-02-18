WTA18 февраля 2023, 11:43 |
1137
4
Ястремская обыграла американку на пути в основу турнира в Дубае
Даяна оказалась сильнее Лорен Дэвис
18 февраля 2023, 11:43 |
1137
4
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) продолжила побеждать в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.
В финале отбора украинка переиграла Лорен Дэвис из США (№81 WTA).
Дубай. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3
Это была первая встреча между теннисистками. Лорен Дэвис в этом сезоне выиграла турнир в Хобарте, после чего больших успехов пока не имела.
Ранее в основу пробилась Катарина Завацкая.
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Ну що ж, вітаю з заслуженим потраплянням в основу. Вболівальнику на трибунах, скандувавшому "Україна! Перемога!" - респект.