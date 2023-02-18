Ястремская обыграла американку на пути в основу турнира в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) продолжила побеждать в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка переиграла Лорен Дэвис из США (№81 WTA).

Дубай. Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3

Это была первая встреча между теннисистками. Лорен Дэвис в этом сезоне выиграла турнир в Хобарте, после чего больших успехов пока не имела.

Ранее в основу пробилась Катарина Завацкая.