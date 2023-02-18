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  4. Ястремская обыграла американку на пути в основу турнира в Дубае
WTA
18 февраля 2023, 11:43 |
1137
4

Ястремская обыграла американку на пути в основу турнира в Дубае

Даяна оказалась сильнее Лорен Дэвис

18 февраля 2023, 11:43 |
1137
4
Ястремская обыграла американку на пути в основу турнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) продолжила побеждать в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка переиграла Лорен Дэвис из США (№81 WTA).

Дубай. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:3

Это была первая встреча между теннисистками. Лорен Дэвис в этом сезоне выиграла турнир в Хобарте, после чего больших успехов пока не имела.

Ранее в основу пробилась Катарина Завацкая.

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Даяна Ястремская – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Дубай Лорен Дэвис Даяна Ястремская смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
На диво, цього разу у Даяни був план на гру, і вона навіть більш-менш його дотримувалась, намагаючись грати Лорен під бекхенд. Коли не забувала) Та й загалом, у порівнянні з тим, що було в Австралії, прогрес у грі очевидний, прям небо і земля.
Ну що ж, вітаю з заслуженим потраплянням в основу. Вболівальнику на трибунах, скандувавшому "Україна! Перемога!" - респект.
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+3
captain2009
Вітаю, Даяно! Зараз перемоги вкрай важливі для повернення впевненності у своїх силах. 
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+2
Александр Ад
молодець!Помилок мінімум,так тримати!
Ответить
+2
sirjoga
Даяна опублікувала фото в інстаграм з мамою в провокативних вбраннях і відразу на корті з'явились результати. Потрібно не зупинятися і викладати ще більше і ще "гарячіші" фото. 
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-1
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