WTA18 февраля 2023, 10:58 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:00
246
1
Завацкая впервые в сезоне пробилась в основу турнира WTA
Катарина прошла сито отбора в Дубае
18 февраля 2023, 10:58 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:00
246
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) уверенно преодолела квалификацию турнира WTA 1000 в Дубае.
В финале отбора украинка разобралась со Стефанией Божика из Румынии (№831 WTA).
Дубай. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Стефания Божика (Румыния) – 6:2, 6:1
Завацкая впервые в текущем сезоне пробилась в основную сетку турниров WTA. В 2021-м она уже проходила квалификацию в Дубае, но в первом круге основы проиграла швейцарке Жиль Тайхманн.
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Комментарии 1
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Думаю, що всі розуміють, що Катарині просто поталанило, що суперниця так і не ввійшла в гру. З іншого боку, перемога на фарті-теж перемога. Але звісно, що якби Стефанія намацала свою гру, то на корті було б аж чортам тошно...
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