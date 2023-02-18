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  4. Завацкая впервые в сезоне пробилась в основу турнира WTA
WTA
18 февраля 2023, 10:58 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:00
246
1

Завацкая впервые в сезоне пробилась в основу турнира WTA

Катарина прошла сито отбора в Дубае

18 февраля 2023, 10:58 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:00
246
1
Завацкая впервые в сезоне пробилась в основу турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) уверенно преодолела квалификацию турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка разобралась со Стефанией Божика из Румынии (№831 WTA).

Дубай. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Стефания Божика (Румыния) – 6:2, 6:1

Завацкая впервые в текущем сезоне пробилась в основную сетку турниров WTA. В 2021-м она уже проходила квалификацию в Дубае, но в первом круге основы проиграла швейцарке Жиль Тайхманн.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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sirjoga
Думаю, що всі розуміють, що Катарині просто поталанило, що суперниця так і не ввійшла в гру. З іншого боку, перемога на фарті-теж перемога. Але звісно, що якби Стефанія намацала свою гру, то на корті було б аж чортам тошно...
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