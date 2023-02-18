Завацкая впервые в сезоне пробилась в основу турнира WTA

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№277 WTA) уверенно преодолела квалификацию турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка разобралась со Стефанией Божика из Румынии (№831 WTA).

Дубай. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Стефания Божика (Румыния) – 6:2, 6:1

Завацкая впервые в текущем сезоне пробилась в основную сетку турниров WTA. В 2021-м она уже проходила квалификацию в Дубае, но в первом круге основы проиграла швейцарке Жиль Тайхманн.