Большой финал Киченок, возвращение Карлитоса и мастер-класс от Свёнтек

Завершилась еще одна теннисная неделя в феврале. Женщины сыграли крупный турнир в Дохе, который в этом сезоне был в категории WTA 500. Мужчины провели сразу три турнира: ATP 500 в Роттердаме, а также ATP 250 в Делрей-Бич и Буэнос-Айресе.

WTA 500 Доха

Соревнования Qatar Total Open 2023 впервые в этом году напомнили всем, что в женском туре у нас есть настоящий доминатор. После не лучшего старта сезона полька Ига Свёнтек полностью сконцентрировалась на своей игре, и результат не заставил себя долго ждать. В Дохе она стартовала во втором круге с уничтожительной победы над финалисткой Australian Open 2022 Даниэль Коллинс, отдав сопернице всего один гейм. Перед матчем 1/4 финала с Игой с турнира снялась чемпионка Абу-Даби Белинда Бенчич, а в полуфинале Свёнтек деклассировала еще и Веронику Кудерметову, снова проиграв лишь один гейм.

И только в матче за титул соперница смогла продержаться больше часа. Джессике Пегуле удалось взять целых 3 гейма, на этом ее борьба закончилась. Хотя американке не стоит унывать, в понедельник она дебютирует в топ-3 мирового рейтинга. Свёнтек же повторила рекорд Открытой эры для турниров WTA по минимальному количеству отданых геймов на пути к титулу. В 1985 году легендарная американка Крис Эверт выиграла соревнования в Токио, проиграв всего 5 геймов. Но тогда она сыграла лишь два матча.

В победной речи Ига вспомнила и Украину. Полька продолжает играть с сине-желтой лентой на любимой кепке, поэтому ее победы не могут не радовать.

Украинки в Дохе выступили с разной степенью успеха. Лучше всего себя на кортах Катара показала Людмила Киченок в парном разряде, где она снова объединилась с латвийкой Аленой Остапенко, показав, что их пара все еще может добывать результаты. Киченок и Остапенко выиграли все три матча в статусе фавориток и только в финале уступили первым сеяным американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле на финальном тай-брейке. К сожалению, в самой концовке было несколько неприятных невынужденных ошибок, на таком уровне за такое обычно наказывают. Тем не менее, есть первый финал в новом сезоне.

В одиночном разряде успехи украинок были гораздо скромнее. Катарина Завацкая уже в первом раунде квалификации проиграла мощной канадке Ребекке Марино, хотя и забрала под ноль вторую партию. Также не этой стадии остановилась и наша первая ракетка Ангелина Калинина, она уступила американке Лорен Дэвис, выигравшей в текущем сезоне титул в Хобарте. Даяна Ястремская во второй раз в сезоне одолела Клэр Лю из США, но в полуфинале отбора уступила финалистке US Open 2021 Лейле Фернандес. Вот и все приключения украинок в одиночке.

Также стоит отметить, что эстонка Анетт Контавейт заявила о том, что пропустит турниры в Дохе и Дубае из-за травмы спины. В прошлом году 21 февраля она была 7-й ракеткой мира, а сейчас уже 27-я. Неожиданно напомнила о себе чемпионка Australian Open 2020 София Кенин, которая переиграла в первом круге Дохи Людмилу Самсонову, добыв первую за 2,5 года победу над представительницей топ-20.

ATP 500 Роттердам

На мужских турнирах снова обошлось без украинцев, но уже в следующем недельном обзоре в этом пункте будут изменения к лучшему. Пока что можем констатировать тот факт, что ATP не собирается отстранять российских теннисистов и они добывают спортивные победы, которые далее используются для российской пропаганды. Впрочем, ничего нового, но приятного в этом все равно ничего нет.

Стоит отметить итальянца Янника Синнера, который две недели подряд играл в финалах. На прошлой неделе он одолел Максима Кресси в матче за титул в Монпелье, а в Роттердаме взял первый сет с Медведевым, но в итоге уступил. По пути в финал Янник впервые обыграл представителя топ-3 – это был Стефанос Циципас. Кстати, грек мог дебютировать в статусе второй ракеткой мира, если бы выиграл в Роттердаме, а Алькарас не стал чемпионом в Буэнос-Айресе. Но на этот раз звезды озаряли путь другому.

ATP 250 Буэнос-Айрес / ATP 250 Делрей-Бич

На грунте в Аргентине было интересно тем, что в тур вернулся экс-лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас. Поначалу у испанца не все получалось, но с каждым матчем Карлитос набирал обороты. В финале испанец сразился с британцем Кэмероном Норри, который больше предпочитает более быстрые покрытия, но на земле титул у него тоже имеется. Тем не менее, Алькарас ожидаемо взял седьмой титул в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В Делрей-Бич лучшим стал американец Тейлор Фритц, который в статусе лидера посева и седьмой ракетки мира разобрался со всеми своими соперниками. В финале он оказался сильнее серба Миомира Кецмановича.

Еще один трофей Манафова

Украинский теннисист Владислав Манафов после игры за сборную против Ливана разыгрался не на шутку и добыл еще один парный титул на челленджере. На этот раз он вместе с Иваном Лютаревичем стал лучшим во французском Шербуре. Пока что к Владиславу есть только вопросы в выборе партнера.

Также на уровне челленджеров нужно отметить дебютный выход Александра Брайнина в основу. На соревнованиях в Бахрейне он выиграл два матча квалификации и пободался в первом раунде основы с хорошо знакомым украинским болельщикам норвежцем Виктором Дурасовичем.

Виталий Сачко прошел отборочный этап на том же турнире, обыграв в финале квалификации россиянина Андрея Чепелева, но не смог продолжать турнирную борьбу из-за того, что подвернул ногу.

Турниры ITF

Дарья Снигур неплохо начинала на 60-тысячнике ITF в Германии, но четвертьфинальный барьер в виде 19-летней немки Нома Акуге Ноха оказался непреодолимым. В этом сезоне Даша пока что и на этом уровне далека от больших побед, говорить о переходе выше пока нет смысла.

Вне корта

Людмила Киченок, Катарина Завацкая и наша бельгийка Марина Заневская вместе сходили на гала-вечеринку в Дохе.

Даяна Ястремская ярко поздравила с Днем рождения свою маму, которая часто сопровождает ее на турнирах. В этом году Марина Ястремская позировала для инстаграма дочери в открытом наряде, продемонстрировав, что она также дружит со спортом.