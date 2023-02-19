Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига СВЁНТЕК: «Мы все должны поддерживать украинцев»
WTA
19 февраля 2023, 12:12 |
482
2

Ига СВЁНТЕК: «Мы все должны поддерживать украинцев»

Ига Свёнтек напомнила, что о российской агрессии забывать не стоит

19 февраля 2023, 12:12 |
482
2
Ига СВЁНТЕК: «Мы все должны поддерживать украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вспомнила Украину после победы на турнире в Катаре.

«Я вспомнила прошлый год здесь – это был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине.

Чувствую, что у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они сталкиваются каждый день. Это разочаровывает, что ситуация не меняется, но, надеюсь, они остаются сильными», – сказала Свёнтек.

Отметим, что польская теннисистка играет с сине-желтой лентой на кепке.

По теме:
Кличко признался, что хотел бы нокаутировать путина
В США оценили потери россии в войне против Украины
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
WTA Доха Джессика Пегула Ига Свёнтек российско-украинская война
Источник Tennis Majors
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Футбол | 18 февраля 2023, 21:05 1
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»

Главный тренер казахстанского «Аксу» рассказал о нашивке на грудях

Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Футбол | 18 февраля 2023, 20:25 0
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»

Тренер рад за украинца

Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Футбол | 18.02.2023, 19:14
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
Теннис | 18.02.2023, 18:25
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Футбол | 19.02.2023, 11:47
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Подяка.
Ответить
+3
u6464u
красуня ти наша,з перемогою.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
17.02.2023, 11:46 25
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
17.02.2023, 08:30 7
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
17.02.2023, 20:23
Биатлон
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 5
Футбол
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
18.02.2023, 16:31 26
Футбол
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
18.02.2023, 18:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности