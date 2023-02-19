Ига СВЁНТЕК: «Мы все должны поддерживать украинцев»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вспомнила Украину после победы на турнире в Катаре.

«Я вспомнила прошлый год здесь – это был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине.

Чувствую, что у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они сталкиваются каждый день. Это разочаровывает, что ситуация не меняется, но, надеюсь, они остаются сильными», – сказала Свёнтек.

Отметим, что польская теннисистка играет с сине-желтой лентой на кепке.