WTA19 февраля 2023, 12:12 |
482
2
Ига СВЁНТЕК: «Мы все должны поддерживать украинцев»
Ига Свёнтек напомнила, что о российской агрессии забывать не стоит
19 февраля 2023, 12:12 |
482
2
Первая ракетка мира Ига Свёнтек вспомнила Украину после победы на турнире в Катаре.
«Я вспомнила прошлый год здесь – это был первый турнир, на котором у меня была возможность выступить с речью, когда началась война в Украине.
Чувствую, что у нас достаточно короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они сталкиваются каждый день. Это разочаровывает, что ситуация не меняется, но, надеюсь, они остаются сильными», – сказала Свёнтек.
Отметим, что польская теннисистка играет с сине-желтой лентой на кепке.
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Подяка.
красуня ти наша,з перемогою.
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