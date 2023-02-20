Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой

В понедельник, 20 февраля, состоялся матч 1/32 финала престижного турнира серии WTA 1000 Дубай между первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

В трех-часовом триллер Ангелина все-таки смогла обыграть Кудерметову. После победы в первом сете Калинина выигрывала со счетом 5:2 у Вероники во втором сете, однако проиграла 5 геймов подряд. Тем не менее, в третьей партии украинке удалось дожать соперницу и прервать ее винстрик из матчей против украинских теннисисток, который составлял целых 9 поединков.

После встречи Калинина не пожала руку россиянке, а поблагодарила соперницу за игру прикосновением ракеток. Как сказал один из украинских болельщиков: «Главное, что не обмазала руку говном».

Естественно, эта победа первой ракетки Украины над представительницей страны-террориста не смогла не обрадовать украинских болельщиков. Многие сравнили Ангелину с легендарной Элиной Свитолиной, которая на протяжении своей выдающейся карьеры часто затягивала уже почти выигранные матчи.

Sashamar: «Два знаковых события: приезд Байдена и уничтожение z-татарки».

Stanislav Matusevych: «Ангелина победила целиком в нашем стиле, создав себе проблемы самостоятельно. Наконец, хоть кто-то из украинок победил это кацапское недоразумение. А дальше будет интересно, потому что много раз на серьезных турнирах жребий давал шанс на украинские дерби, и почти всегда они не происходили. Элина с Мартой на АО играли, Элина с Даяной на ЮСО, кто еще вспомнит? В тех матчах борьбы не произошло, как будет сейчас? Ведь матч интересен, две кардинально разные по стилю игры теннисистки».

Alehandro: «Валідолініна...)».

Aerobus43: «Браво, молодчинка... немного заставила поволноваться, но итоговый результат того стоит».

Introvert: «Истории о наших теннисных девах и подачу на матч навевают больший ужас, чем история о докторе Джекиле и мистере Хайде. Как только они понимают, что победа – вот она, в одном шаге – руки начинают трястись, игра исчезает, и на корте вместо профессиональной теннисистки остается некий карикатурный доппельгангер. Удивлен, что татарка после этого всего-таки умудрилась проиграть)».

Alex James: «5-2, подача на матч. Нет, нужно довести до валидола».

Golf Cigar: «Мы это сделали вместе... Нас было четверо (на матче – ред.), куча россиян... Мы их перекричали».

Андрей: «Через не могу. Горжусь».

Володимир Коваленко: «Повезло! 2-й сет провален, двойных немало, своя подача проигрывалась, движения не хватало».

Slavarost: «Наконец, хоть кто-то из наших прибил эту козлорилу».

Зоя Ковтун: «Наконец-то! Чудо случилось!».

Татьяна Могилей: «Люди добрые, что ж происходит? 5:2 выигрывать, но слететь потом... Нет чтоб час назад ноги в море мочить, нужно вот это было бегать по корту. Ой...