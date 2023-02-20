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20 февраля 2023, 20:55 | Обновлено 20 февраля 2023, 21:15
1744
11

ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным

В 24-м туре «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0

20 февраля 2023, 20:55 | Обновлено 20 февраля 2023, 21:15
1744
11
ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным
ФК Омония. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин отличился ассистом за «Омонию» в чемпионате Кипра.

В матче 24-го тура «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0.

Единственный гол забил Лоизос Лоизу, а передачу ему отдал Артем Беседин. После вертикальной передачи украинец выиграл воздух и сделал скидку назад в зону удара, где партнер четко разобрался в ситуации и отправил мяч в ворота.

Благодаря победе «Омония» набрала 38 очков и вышла на 5-е место в чемпионате Кипра.

Чемпионат Кипра. 24-й тур, 20 февраля

Олимпиакос Никосия – Омония – 0:1

Гол: Лоизос Лоизу, 34 (ассист: Беседин)

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Омонии, голевой пас Беседина

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Remark
Аха... я бы сказал, что это не ассист, ассистище!))) 
Та там чувак с голом все сам сделал: принял, убрал, накрутил и удачно пробил. Тут больше подойдет описание - Беседин выграл верховую борьбу за мяч)
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+6
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ALKOSruLKA
Пас, після якого ще потрібно обіграти 3х суперників Але, одна корисна дія в копілку капнула.
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+4
SandroKing
Ну и раздули. Это даже в протоколе не отмечено как ассист. Это не голевой пас, а пас на игрока который забил гол.
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0
Mr Voevudskiy
Уже кпд выше чем за всю карьеру в ДК. Ор)
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0
Al1515
После двухлетней засухи это выглядит как чудо 
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0
Зритель
Аплодирую стоя .
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0
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