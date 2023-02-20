ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным
В 24-м туре «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0
Украинский форвард Артем Беседин отличился ассистом за «Омонию» в чемпионате Кипра.
В матче 24-го тура «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0.
Единственный гол забил Лоизос Лоизу, а передачу ему отдал Артем Беседин. После вертикальной передачи украинец выиграл воздух и сделал скидку назад в зону удара, где партнер четко разобрался в ситуации и отправил мяч в ворота.
Благодаря победе «Омония» набрала 38 очков и вышла на 5-е место в чемпионате Кипра.
Чемпионат Кипра. 24-й тур, 20 февраля
Олимпиакос Никосия – Омония – 0:1
Гол: Лоизос Лоизу, 34 (ассист: Беседин)
Турнирная таблица
ВИДЕО. Гол Омонии, голевой пас Беседина
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Та там чувак с голом все сам сделал: принял, убрал, накрутил и удачно пробил. Тут больше подойдет описание - Беседин выграл верховую борьбу за мяч)