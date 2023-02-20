ВИДЕО. Беседин сделал ассист за Омонию на Кипре. Гол стал победным

Украинский форвард Артем Беседин отличился ассистом за «Омонию» в чемпионате Кипра.

В матче 24-го тура «Омония» обыграла «Олимпиакос» Никосия со счетом 1:0.

Единственный гол забил Лоизос Лоизу, а передачу ему отдал Артем Беседин. После вертикальной передачи украинец выиграл воздух и сделал скидку назад в зону удара, где партнер четко разобрался в ситуации и отправил мяч в ворота.

Благодаря победе «Омония» набрала 38 очков и вышла на 5-е место в чемпионате Кипра.

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Чемпионат Кипра. 24-й тур, 20 февраля

Олимпиакос Никосия – Омония – 0:1

Гол: Лоизос Лоизу, 34 (ассист: Беседин)

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Омонии, голевой пас Беседина