Беседин во второй раз подряд вышел в основе Омонии

Сегодня, 20 февраля «Омония» в 24-м туре чемпионат Кипра на выезде сыграет с «Олимпиакосом» из Никосии. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Беседин во второй раз подряд выйдет в основе «Омонии» на матч. Суммарно для него это будет третий матч в составе кипрского клуба.

Другой украинец, полузащитник Роман Безус, даже не попал в заявку «Омонии». Скорее всего, это связано с травмой, которую недавно получил хавбек.