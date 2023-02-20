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20 февраля 2023, 18:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 18:24
768
6

Беседин во второй раз подряд вышел в основе Омонии

Романа Безуса нет даже в заявке

20 февраля 2023, 18:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 18:24
768
6
Беседин во второй раз подряд вышел в основе Омонии
ФК Омония. Артем Беседин

Сегодня, 20 февраля «Омония» в 24-м туре чемпионат Кипра на выезде сыграет с «Олимпиакосом» из Никосии. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Беседин во второй раз подряд выйдет в основе «Омонии» на матч. Суммарно для него это будет третий матч в составе кипрского клуба.

Другой украинец, полузащитник Роман Безус, даже не попал в заявку «Омонии». Скорее всего, это связано с травмой, которую недавно получил хавбек.

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Омония Артем Беседин Роман Безус чемпионат Кипра по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Кепа Ларисабродяга
Надеюсь он позаботился о своей финансовой безопасности...походу с футболом за деньги скоро закончит
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0
Al1515
Дело не в том что он выходит .Важно забивает хоть голы или как в Киеве ноль 
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0
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romanchik.8409
Батя только для основы создан!
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0
Remark
Надеюсь, что это дерево не вернется в Киев (в качестве игрока). 
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-1
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