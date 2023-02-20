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Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.02.2023, FT 1 : 1
Рига
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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 18:04 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:02
1220
3

Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой

Столичный клуб провел очередной спарринг

20 февраля 2023, 18:04 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:02
1220
3
Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
ФК Динамо Киев

На предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с представителем чемпионата Латвии – командой «Рига».

Встреча завершилась вничью 1:1. В составе подопечных Мирчи Луческу голом отметился 18-летний полузащитник Антон Царенко, который, к слову, начал встречу на скамейке запасных.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Рига» - 1:1

Голы: Йойич, 54 (0:1). Царенко, 79 (1:1).

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) – Андриевский, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).

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Динамо Киев Рига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Тут один "Умнік" в прогнозі вперто сперечався щодо результату матчу. А правими то виявились журналісти sport.ua! Які, виявляється, таки слідкують за командою ДК.
Умнік, ау, що скажеш?
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+1
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Зритель
Ну в принципе результат нормальный .Но судя по тому, что пропустили гол от латвийского продавца фруктов , запарного все таки не хватает . Думаю когда борнмут вылетит в чемпионшип он вернется в динаму .А может и в клуб третьей лиги Англии ,разницы нет .
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-1
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