На предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с представителем чемпионата Латвии – командой «Рига».

Встреча завершилась вничью 1:1. В составе подопечных Мирчи Луческу голом отметился 18-летний полузащитник Антон Царенко, который, к слову, начал встречу на скамейке запасных.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Рига» - 1:1

Голы: Йойич, 54 (0:1). Царенко, 79 (1:1).

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) – Андриевский, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).