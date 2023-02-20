Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
Столичный клуб провел очередной спарринг
На предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с представителем чемпионата Латвии – командой «Рига».
Встреча завершилась вничью 1:1. В составе подопечных Мирчи Луческу голом отметился 18-летний полузащитник Антон Царенко, который, к слову, начал встречу на скамейке запасных.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Рига» - 1:1
Голы: Йойич, 54 (0:1). Царенко, 79 (1:1).
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малыш (Караваев, 46) – Андриевский, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перрис (Бенито, 58), Волошин – Супряга (Ванат, 58).
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