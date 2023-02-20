Динамо Киев

Товарищеские матчи
20.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 00:32 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:41
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Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча
20 февраля 2023, 00:32 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:41
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В понедельник, 20 февраля, подопечные Мирчи Луческу проведут на турецком сборе товарищеский поединок с командой «Рига».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.
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Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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