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Динамо Киев
20.02.2023 16:00 - : -
Рига
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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 00:32 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:41
46
0

Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

20 февраля 2023, 00:32 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:41
46
0
Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В понедельник, 20 февраля, подопечные Мирчи Луческу проведут на турецком сборе товарищеский поединок с командой «Рига».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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