Динамо Киев

В понедельник, 20 февраля, подопечные Мирчи Луческу проведут на турецком сборе товарищеский поединок с командой «Рига».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция