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Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.02.2023 16:00 - : -
Рига
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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 01:38 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:39
16
0

Динамо Киев – Рига. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Интересно, будет ли кто-то против трансляции матча на этот раз?

20 февраля 2023, 01:38 | Обновлено 20 февраля 2023, 01:39
16
0
Динамо Киев – Рига. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

В понедельник, 20 февраля, в Анталье на стадионе «Mardan Sports Complex» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и латвийская «Рига». Стартовый свисток рефери прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо Киев


В какой-то момент казалось, что зимнее тренировочные сборы в Турции для команды Мирчи Луческу постепенно подходят к концу, однако румынский специалист совершенно не стесняется при этом добавлять в расписание своих подопечных все новые и новые контрольные матчи. Так накануне «бело-синие» на скорую руку запланировали игру против местного клуба «Адана Демирспор», известного украинскому болельщику по периоду пребывания в нем нынешнего защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого, а также некогда восходящей звезды итальянского футбола нападающего Марио Балоттелли. И хотя коллектив Винченцо Монтеллы и согласился сыграть, однако болельщики в итоге увидели лишь один тайм этой безголевой встречи (0:0) из-за банальной несогласованности сторон.

И уже на следующий день «Динамо» запланировало для себя еще один контрольный матч, поэтому ничего иного, кроме глубокой ротации от тренерского штаба, ожидать не приходится. Практика большого количества поединков для одного из наиболее титулованных тренеров в истории футбола является не новой, однако настолько горячий подбор соперников на скорую руку от Луческу редко можно было наблюдать. Впрочем, кадровая обойма у киевлян позволяет проворачивать и не такие маневры, а перед стартом весенней кампании тренерский штаб точно еще не успел сложить полной картины о своих футболистов. Уж слишком волнообразные результаты показывало «Динамо» на этих сборах, и как бы в ответственный момент вновь не начался спад.

Рига


Поскольку в Турции, особенно в контексте недавнего землетрясения, сейчас сложно отыскать соперников действительно высокого уровня, «Динамо» пытается выбрать наиболее сложных из доступных. «Рига», основанная всего в 2014 году, определенно относится к данной категории, так как по итогам прошлого сезона национального первенства стала третьей, поэтому в следующей кампании Лиги конференций УЕФА начнет свой путь с ранних этапов квалификации. Однако до того момента еще должно пройти достаточного много времени, и на данный момент куда важнее для футболистов Томислава Стипича качественно подойти к началу нового сезона, которое запланировано уже на вторую неделю марта.

Стоит отметить, что в кадровой обойме «Риги» последних лет присутствует достаточно внушительный «украинский след». На данный момент в клубе выступают только центральный полузащитник Юрий Вакулко, а также перешедшие из «Черноморца» и «Ворсклы» защитник Дуглас Бергквист и нападающий Рангел соответственно. А еще во время летней кампании, когда клуб не сумел преодолеть квалификацию все той же Лиги конференций, здесь числился полузащитник Владлен Юрченко, который нынче представляет как раз полтавчан. И еще один интересный момент – «Рига» основана путем слияния двух клубов: «Карамбы» и «Динамо» из тогдашней Второй лиги страны, поэтому имеем фактически «динамовское» дерби.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Сирота, Бурда, Малыш – Царенко, Андриевский, Яцык – Боль, Супряга, Бенито.

«Рига»: Пуринс – Черномордийс, Нгом, Бергквист – Музинга, Бабец, Вакулко, Кендыш, Юрковскис – Дабро, Рангел.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Мирчи Луческу будет сильнее соперников. Нашей ставкой будет позиция – «Динамо» Киев не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

20 февраля, понедельник

«Динамо» Киев – «Рига»
Анталья. «Mardan Sports Complex». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – YouTube-канал «Динамо» Киев
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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