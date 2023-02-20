Динамо Киев

В понедельник, 20 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померились силами с латвийским клубом «Рига».

Встреча завершилась вничью 1:1.

На 54-й минуте цели достиг удар игрока рижан Йойича. Киевляне отыграли на 79-й минуте, когда отличился Царенко.