Динамо Киев

Товарищеские матчи
20.02.2023, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 20 февраля 2023, 20:08
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Динамо – Рига – 1:1. За провал в центре ответил Царенко. Видео голов, обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча
20 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 20 февраля 2023, 20:08
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В понедельник, 20 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померились силами с латвийским клубом «Рига».
Встреча завершилась вничью 1:1.
На 54-й минуте цели достиг удар игрока рижан Йойича. Киевляне отыграли на 79-й минуте, когда отличился Царенко.
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