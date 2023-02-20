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Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.02.2023, FT 1 : 1
Рига
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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 20 февраля 2023, 20:08
147
0

Динамо – Рига – 1:1. За провал в центре ответил Царенко. Видео голов, обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча

20 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 20 февраля 2023, 20:08
147
0
Динамо – Рига – 1:1. За провал в центре ответил Царенко. Видео голов, обзор
ФК Динамо Киев

В понедельник, 20 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померились силами с латвийским клубом «Рига».

Встреча завершилась вничью 1:1.

На 54-й минуте цели достиг удар игрока рижан Йойича. Киевляне отыграли на 79-й минуте, когда отличился Царенко.

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Источник Sport.ua
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