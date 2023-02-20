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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 19:00 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:11
966
3

БОЛЬ: «Против Динамо команда будет выкладываться не на 100, а даже на 200%»

Игрок «Динамо» Киев – о спарринге с «Ригой» и предсезонных сборах

20 февраля 2023, 19:00 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:11
966
3
БОЛЬ: «Против Динамо команда будет выкладываться не на 100, а даже на 200%»
ФК Динамо Киев. Антон Боль

Защитник киевского «Динамо» Антон Боль дал оценку спаррингу в Турции с «Ригой» (1:1) и признался в желании подражать Илье Забарному.

– Мы провели уже 12-й матч во время нынешних сборов. Конечно, усталость чувствуется, но лучше наигрывать комбинации в играх, чем на тренировках – таким образом можно скорее набрать форму к началу второй части чемпионата.

– Как прокомментируете тот факт, что в 12 поединках «Динамо» одержало всего шесть побед?

– Конечно, иногда досадно, когда не удается одержать победу, но я считаю, что во время сборов победы – это не главное. Основное, как я уже сказал, – набрать хорошую форму к началу официальных матчей.

– Чем вас сегодня поразил соперник? Было ли то, что вас удивило?

– «Рига» – неплохая команда, но все понимают, что «Динамо» Киев – это известный бренд, и потому не удивительно, что на сборах каждая команда в матчах против нас будет выкладываться не на 100, а даже на 200%.

– Испытываете ли вы большее доверие от тренерского штаба в связи с продажей Ильи Забарного в Англию?

– Да, для меня это большая ответственность, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и попасть в основной состав «Динамо».

– Что из игры Ильи Забарного вам бы хотелось перенять, как молодому защитнику?

– Уверенность в своих действиях на футбольном поле.

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Антон Боль Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
язиком ви всі на 400 викладаєтесь...
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+1
MrStepanovM .
"...кожна команда у матчах проти нас буде викладатися не на 100, а навіть на 200%"
Антон, будь проще, хватит сурковских нарративов
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0
Зритель
Твоя команда ?Оно и видно .
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0
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