БОЛЬ: «Против Динамо команда будет выкладываться не на 100, а даже на 200%»

Защитник киевского «Динамо» Антон Боль дал оценку спаррингу в Турции с «Ригой» (1:1) и признался в желании подражать Илье Забарному.

– Мы провели уже 12-й матч во время нынешних сборов. Конечно, усталость чувствуется, но лучше наигрывать комбинации в играх, чем на тренировках – таким образом можно скорее набрать форму к началу второй части чемпионата.

– Как прокомментируете тот факт, что в 12 поединках «Динамо» одержало всего шесть побед?

– Конечно, иногда досадно, когда не удается одержать победу, но я считаю, что во время сборов победы – это не главное. Основное, как я уже сказал, – набрать хорошую форму к началу официальных матчей.

– Чем вас сегодня поразил соперник? Было ли то, что вас удивило?

– «Рига» – неплохая команда, но все понимают, что «Динамо» Киев – это известный бренд, и потому не удивительно, что на сборах каждая команда в матчах против нас будет выкладываться не на 100, а даже на 200%.

– Испытываете ли вы большее доверие от тренерского штаба в связи с продажей Ильи Забарного в Англию?

– Да, для меня это большая ответственность, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и попасть в основной состав «Динамо».

– Что из игры Ильи Забарного вам бы хотелось перенять, как молодому защитнику?

– Уверенность в своих действиях на футбольном поле.