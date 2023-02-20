Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин

Стало очевидно, что Анатолий Трубин летом сменит команду. Соглашение Трубина с «горняками» действует до лета 2024 года. Подписывать новый контракт вратарь не хочет. «Шахтер», чтобы не терять Анатолия бесплатно, будет вынужден продать его летом 2023 года, чтобы рассчитывать на серьезную компенсацию. В «Шахтере» уже понимают, что не смогут удержать Трубина, поэтому подписали Дмитрия Ризныка из «Ворсклы», который за полгода должен адаптироваться в команде и в следующем сезоне стать основным вратарем донецкой команды.

В выборе нового клуба Трубину важно не повторять ошибок, допущенных Андреем Луниным. Футбольный фактор должен преобладать над агентским. Новой командой Анатолия должен стать клуб, где он сразу сможет рассчитывать на игровую практику, а не иметь только перспективу.

К этому Трубин уже готов. Третий сезон является основным вратарем «Шахтера», провел три сезона в ЛЧ, дебютировал за сборную Украины, был в заявке на Евро-2020 и является основным вратарем «молодежки». Работал с тремя тренерами в клубе. И это все в 21 год.

Резюме позволяет перейти в ведущий чемпионат. Трубин будет в шорт-листе клубов, которые будут искать летом вратаря, а также команд, которые могут продать своих вратарей и искать им замену

Англия

Наиболее вероятен переход в АПЛ. У местных клубов есть финансовые возможности. Даже середняк или аутсайдер может платить десятки миллионов евро. Мы все знаем, что «Шахтер» дешево не продает своих футболистов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Неясна ситуация в «МЮ» с Давидом Де Хеа. У испанца последние сезоны были невнятными. Но сейчас он вернул свой высокий уровень. Вопрос контракта, который истекает летом 2023 года. У клуба есть опция продления еще на сезон. Давиду уже 32 года. Он захочет получить длительную сделку и с хорошими условиями. Если стороны не договорятся, открывается перспектива для Трубина. Здесь еще немаловажный фактор Эрика тен Хага. СМИ сватали Трубина в «Аякс», где работал Эрик. Нидерландский тренер может хорошо знать Трубина.

Может потребоваться усиление вратарской позиции «Ньюкаслу». У команды Эдди Хау нет статусного вратаря. Основным является Ник Поуп, которому уже 30 лет, но у него нет никакого международного опыта. Если «сороки» выйдут в ЛЧ, может возникнуть вопрос о новом голкипере.

«Тоттенхэм» нуждается в еще одном вратаре. Уго Льорису уже 36 лет. Уго решил завершить выступления за сборную Франции. Сейчас он травмирован. Никакой замены у француза нет. Для Трубина это был бы отличный вариант. Пока действующий контракт у Льориса до лета 2024 года, украинец мог бы адаптироваться к английскому футболу, иметь некоторую игровую практику, а потом уже стать первым номером. Неясно только, кто будет наставником «шпор» в новом сезоне. Контракт Конте действует до лета. Многое будет зависеть для итальянского наставника от выхода в ЛЧ.

Другим наиболее реальным вариантом выглядит «Лестер». «Лисы» так и не смогли найти замену Касперу Шмейхелю. Вратарский фактор стал одной из причин провала этого сезона. Брэндон Роджерс смог сохранить команду, но чтобы вернуть позиции в следующем сезоне, нужен новый хороший вратарь.

Унаи Эмери заявлял о недовольстве чемпионом мира Эмилиано Мартинесом как основным вратарем «Астон Виллы». Зимой сменить вратаря не получилось. Все может случиться летом. Фаворитом на переезд в Бирмингем является марокканец Буну из «Севильи». Но все может измениться, и выбор падет на Трубина.



ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Не стал бы сбрасывать со счетов «Брайтон». У Де Дзерби есть хороший голкипер Роберт Санчес. Но испанец может стать активом клуба, который летом будет продан. Статус основного голкипера сборной Испании позволяет Санчесу надеяться на более сильный клуб. Де Дзерби хорошо знает Трубина, потому что полгода вместе работали в Украине.

Испания

В Ла Лиге реальными выглядят только три варианта – «Севилья», «Атлетико» и «Валенсия».

В «Севилью» летом может уйти Буну. К марокканцу есть интерес в АПЛ. Второй вратарь серб Марко Дмитрович выглядит не слишком убедительно. Летом андалузцам нужно будет строить новую команду после провального сезона. Может быть сделана ставка на нового вратаря.

С «Атлетико» и «Валенсией» ситуация тождественна – оба клуба имеют отличных вратарей. Если летом они продадут Яна Облака и Георгия Мамардашвили, часть денег может пойти на Трубина. Мадридский вариант считаю более реальным. Летом у «матрасников» есть все шансы пойти на перестройку состава.

Германия

В Бундеслиге главным вариантом выглядит «Лейпциг». В этом сезоне тяжелую травму получил капитан команды Петер Гулачи. Непонятно, сможет ли венгр вернуть свой уровень, когда ему будет 33 года. «Лейпциг» видел Анатолия в деле во время матчей ЛЧ. А наставник команды Марко Розе должен помнить его по противостоянию с «Шахтером» во время работы в Гладбахе.



ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Собственно, «Боруссия» Менхенгладбах может также оказаться среди кандидатов на Трубина после продажи в «Баварию» многолетнего первого номера Яна Зоммера.

Италия

В Серии А у Трубина должна быть хорошая репутация. В трех из четырех матчей против «Интера» он сыграл на ноль. Конечно, итальянские скауты на него обратили внимание.

Но какие-либо реальные варианты пока найти трудно. Ведущие команды не имеют проблем с первым номером, а идти в середняки не имеет никакого смысла. Возможно, «Милану» надоедят травмы Майка Меньяна или «Ювентус» запланирует смену голкипера.

Франция

Здесь также могут быть интересные варианты. Основной вратарь «Монако» Александр Нюбель – в аренде из «Баварии». Непонятно, что с ним произойдет летом. Учитывая возраст Мануэля Нойера и Яна Зоммера, его вряд ли продадут в королевство на постоянной основе. Для Трубина это будет хорошая возможность иметь переходный период перед трансфером в Топ-4.