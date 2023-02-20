Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 20 февраля 2023, 13:57
1940
5

Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря

Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро

20 февраля 2023, 13:42 | Обновлено 20 февраля 2023, 13:57
1940
5
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Донецкий «Шахтер» может выручить с продали Анатолия Трубина 12-15 миллионов евро. Об этом рассказал один из агентов 21-летнего украинского голкипера.

«Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на молодой возраст, он имеет 3-летний опыт игры в Лиге чемпионов, дважды становился победителем УПЛ и однажды выиграл Кубок страны.

Мы ожидаем, что цена будет 12-15 миллионов евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий тоже, а мы считаем, что у него есть все характеристики для этого».

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Трубина в 11 миллионов евро. Контракт Анатолия с «Шахтером» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» намерена подписать Трубина.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер вместе с Келси приступил к тренировкам перед матчем с Ренном
Демченко и Дришлюк покинут Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала аргентинского защитника
трансферы Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы УПЛ
Источник Calciomercato
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
Футбол | 19 февраля 2023, 16:30 2
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках

Форвард «ПСЖ» получил травму голеностопа

Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Футбол | 19 февраля 2023, 16:01 4
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами

Парижане выиграли впервые за четыре матча

Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру
Футбол | 20.02.2023, 12:35
Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру
Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру
ВИДЕО. С Малиновским лучше. Марсель одержал волевую победу над Тулузой
Футбол | 19.02.2023, 23:44
ВИДЕО. С Малиновским лучше. Марсель одержал волевую победу над Тулузой
ВИДЕО. С Малиновским лучше. Марсель одержал волевую победу над Тулузой
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Бокс | 20.02.2023, 08:52
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
Раз Ризныка взяли, то конечно будут пробовать продать, вопрос только сойдутся ли в цене
Ответить
0
GloryUkraine
Але якщо Трубіна правильно продати в Челсі...😁
Ответить
0
Serhii P.
Ага, розбіглися після провалу Мудрика давати 15 лямів за Трубіна. Другий раз такий фокус не пройде.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Al1515
Приличный клуб его не купит.вспомните десять мячей от менхегладбаха .пятов бы половину отбил .а гол Ренна это чисто ошибка вратаря 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
18.02.2023, 20:25 1
Футбол
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
19.02.2023, 11:27 6
Теннис
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
19.02.2023, 10:25 27
Футбол
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
19.02.2023, 03:32 18
Футбол
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
19.02.2023, 17:03 2
Теннис
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
18.02.2023, 18:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности