Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря

Донецкий «Шахтер» может выручить с продали Анатолия Трубина 12-15 миллионов евро. Об этом рассказал один из агентов 21-летнего украинского голкипера.

«Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на молодой возраст, он имеет 3-летний опыт игры в Лиге чемпионов, дважды становился победителем УПЛ и однажды выиграл Кубок страны.

Мы ожидаем, что цена будет 12-15 миллионов евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий тоже, а мы считаем, что у него есть все характеристики для этого».

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Трубина в 11 миллионов евро. Контракт Анатолия с «Шахтером» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» намерена подписать Трубина.