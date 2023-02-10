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Другие новости
10 февраля 2023, 07:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:57
648
0

Покер Роналду, победа в баскетболе, МОК спутал берега, Малиновский – герой

Главные новости за 9 февраля на Sport.ua

10 февраля 2023, 07:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:57
648
0
Покер Роналду, победа в баскетболе, МОК спутал берега, Малиновский – герой
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 февраля.

1A. ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
Криштиану забил 503 гола в национальных чемпионатах

1B. Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
Криштиану забил 500-й гол в национальных чемпионатах

2. Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Украинки разобрались с аутсайдером

3A. Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже

3B. Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
Томас Бах написал письмо Вадиму Гутцайту

4A. Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Кирилл Ковальчук видит потенциал в Максиме Брагару

4B. ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Игроки «Челси» показали свое мастерство

5. ВИДЕО. 8 удалений! Команда динамовца и легенды Шахтера устроила драку
Конец игры между «Атлетико» Паранаэнсе и «Коритибой» запомнится надолго

6A. Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Новым тренером для Андрея Лунина может стать Рауль Гонсалес

6B. «У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира

7A «Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
Французские болельщики в восторге от игры украинца

7B. «Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
Кристоф Галтье разочарован вылетом из Кубка Франции

8A. Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце
После хорошего матча с Паркс украинка уступила Анне-Лене Фридзам из Германии

8B. Катерина БАЙНДЛ: «Супруг помог залечить старые травмы и найти баланс»
Украинская теннисистка рассказала о своем выступлении на Australian Open

9A. Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Ранее стране-агрессору в рейтинге был начислен минимальный коэффициент

9B. Впереди – Ман Сити. Как Баия становится активом №2 для City Football Group
На бразильский клуб, похоже, будет сделана серьезная ставка

10. Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Украинец пока больших планов не строит

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Источник Sport.ua
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