Покер Роналду, победа в баскетболе, МОК спутал берега, Малиновский – герой
Главные новости за 9 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 февраля.
1A. ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
Криштиану забил 503 гола в национальных чемпионатах
1B. Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
Криштиану забил 500-й гол в национальных чемпионатах
2. Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Украинки разобрались с аутсайдером
3A. Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже
3B. Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
Томас Бах написал письмо Вадиму Гутцайту
4A. Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Кирилл Ковальчук видит потенциал в Максиме Брагару
4B. ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Игроки «Челси» показали свое мастерство
5. ВИДЕО. 8 удалений! Команда динамовца и легенды Шахтера устроила драку
Конец игры между «Атлетико» Паранаэнсе и «Коритибой» запомнится надолго
6A. Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Новым тренером для Андрея Лунина может стать Рауль Гонсалес
6B. «У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира
7A «Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
Французские болельщики в восторге от игры украинца
7B. «Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
Кристоф Галтье разочарован вылетом из Кубка Франции
8A. Калинина неожиданно проиграла теннисистке из второй сотни в Линце
После хорошего матча с Паркс украинка уступила Анне-Лене Фридзам из Германии
8B. Катерина БАЙНДЛ: «Супруг помог залечить старые травмы и найти баланс»
Украинская теннисистка рассказала о своем выступлении на Australian Open
9A. Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Ранее стране-агрессору в рейтинге был начислен минимальный коэффициент
9B. Впереди – Ман Сити. Как Баия становится активом №2 для City Football Group
На бразильский клуб, похоже, будет сделана серьезная ставка
10. Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Украинец пока больших планов не строит
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