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  4. «У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Испания
09 февраля 2023, 16:45 |
1495
0

«У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ

Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира

09 февраля 2023, 16:45 |
1495
0
«У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 февраля, состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Ахли» из Каира. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Мадрида.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте «сливочных» и провел на воротах все 90 минут. На 31-й минуте украинец сделал потрясающий сейв, да и в целом неплохо показал себя. Но, к сожалению, на ноль он отыграть не смог – на 65-й минуте Лунин пропустил с пенальти.

Тем не менее, болельщики мадридской команды остались довольны игрой украинского голкипера.

Pablo: «Лунин – машина🔝».

S de Mello: «Отличная игра прошлой ночью и я думаю, что Лунин должен выходить чаще».

Gero Garcia: «Отдаю должное Лунину».

Noodle Vini: «Такое ощущение, что Лунина вчера не заметили, потому что мы уверенно выиграли. У него было несколько отличных сейвов, которые нам помогли, в некоторых моментах он действительно напоминал мне Куртуа».

Simo 10: «Нам так повезло с Луниным, на самом деле его недооценивают».

GODSON: «Я очень надеюсь, что мы сохраним Лунина. Он слишком хорош, чтобы быть запасным».

Carlos Rodríguez: «Великий Лунин ❤️🤍».

Ekudi: «Лунин показал себя достойно, он способен заменить Куртуа».

Nwata_nwanyi: «Анчелотти не очень-то заботится о ротации, но Лунин должен получать игровое время».

∂izt: «У Лунина есть жена? Эх...».

Ash: «Лунин... Здоров! Он сделал несколько сейвов в стиле Куртуа».

mati: «👏🏼 Лунин, я бы хотел, чтобы он остался на следующий сезон, тем более, что у Куртуа все чаще и чаще проблемы со здоровьем».

𝑹𝒊𝒏 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂👑🤍🇪🇸: «Мы его обязательно ждем, и всегда будем поддерживать Лунина и доверять ему».

rapi: «О Лунине мало говорят, а он отлично отыграл».

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Источник Twitter
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