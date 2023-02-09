«У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира
В среду, 8 февраля, состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Ахли» из Каира. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Мадрида.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте «сливочных» и провел на воротах все 90 минут. На 31-й минуте украинец сделал потрясающий сейв, да и в целом неплохо показал себя. Но, к сожалению, на ноль он отыграть не смог – на 65-й минуте Лунин пропустил с пенальти.
Тем не менее, болельщики мадридской команды остались довольны игрой украинского голкипера.
Pablo: «Лунин – машина🔝».
S de Mello: «Отличная игра прошлой ночью и я думаю, что Лунин должен выходить чаще».
Gero Garcia: «Отдаю должное Лунину».
Noodle Vini: «Такое ощущение, что Лунина вчера не заметили, потому что мы уверенно выиграли. У него было несколько отличных сейвов, которые нам помогли, в некоторых моментах он действительно напоминал мне Куртуа».
Simo 10: «Нам так повезло с Луниным, на самом деле его недооценивают».
GODSON: «Я очень надеюсь, что мы сохраним Лунина. Он слишком хорош, чтобы быть запасным».
Carlos Rodríguez: «Великий Лунин ❤️🤍».
Ekudi: «Лунин показал себя достойно, он способен заменить Куртуа».
Nwata_nwanyi: «Анчелотти не очень-то заботится о ротации, но Лунин должен получать игровое время».
∂izt: «У Лунина есть жена? Эх...».
Ash: «Лунин... Здоров! Он сделал несколько сейвов в стиле Куртуа».
mati: «👏🏼 Лунин, я бы хотел, чтобы он остался на следующий сезон, тем более, что у Куртуа все чаще и чаще проблемы со здоровьем».
𝑹𝒊𝒏 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂👑🤍🇪🇸: «Мы его обязательно ждем, и всегда будем поддерживать Лунина и доверять ему».
rapi: «О Лунине мало говорят, а он отлично отыграл».
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