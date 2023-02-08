Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ

В полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира встретились египетский «Аль-Ахли» и мадридский «Реал». В основном составе «галактикос» вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Номинальные гости сразу установили контроль над мячом, но египтяне, которые пытались агрессивно атаковать соперников, не позволяли что-либо создавать у своих ворот футболистам «Реала». А справившись со стартовой активностью «галактикос», каирцы и сами продемонстрировали свой атакующий потенциал. Шериф из хорошей позиции пробил выше ворот, а удару головой Монема также не хватило точности. Пришлось вступить в игру и Лунину: украинец в падении отбил удар Эль-Шахата с острого угла.

Getty Images/Global Images Ukraine

Острота у ворот «Аль-Айна» в основном возникала после ошибок обороны. Одной из них едва не воспользовался Родриго, из угла штрафной попавший во внешнюю сторону штанги. А перед перерывом неуверенная игра Метвалли позволила Винисиусу выйти «на свидание» с голкипером, в результате чего форвард нанес результативный удар.

Уже через минуту после возобновления игры мяч снова оказался в воротах «Аль-Ахли». Родриго вышел один на один с Эль-Шенави, но не переиграл голкипера. Мяч подхватил Вальверде, который разобрался с оппонентом и нанес точный удар.

Мадридцы, добившись весомого преимущества, заиграли расслабленно, и это сыграло с ними злую шутку в середине второй половины встречи. Камавинга сбил оппонента в углу собственной штрафной, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Малул хладнокровно реализовал пенальти, переиграв Лунина. Египтяне сразу едва не сравняли счет: Афша в центре штрафной замкнул прострел с фланга, но пробил выше ворот.

Египтяне заметно оживились, пытаясь быстрыми атаками вскрыть оборону «Реала». Еще один сэйв совершил Лунин, который среагировал на удар Тахера головой. Но затем сказался класс мадридского клуба. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти за нарушение правил на Винисиусе. Правда, Модрич не реализовал 11-тиметровый. Снял вопросы о победителе Родриго, реализовавший выход один на один с голкипером на третьей компенсированной минуте. А точку в матче поставил Аррибас. Сразу после выхода на замену ему представился шанс, которым он сполна воспользовался.

Getty Images/Global Images Ukraine

Соперником «Реала» в финале Клубного чемпионата мира станет «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Матч состоится в субботу.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.

«Аль-Ахли» – «Реал» – 1:4

Малул (65, пенальти) – Винисиус (42), Вальверде (47), Родриго (90+3), Аррибас (90+8)

На 87-й минуте Модрич не реализовал пенальти (вратарь)

Монем (85) – Тчуамени (85)

«Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Метвалли, Абдель Монем, Малул, Дьенг (Фатхи, 61), Эль-Сулейя, Кадер Радван, Эль-Шахат (Тахер Мохамед, 75), Шериф (Тау, 61), Афша (Кахраба, 88).

«Реал»: Лунин, Камавинга, Рюдигер, Начо, Алаба, Тчуамени, Модрич (Одриосола, 90+5), Кроос (Себальос, 77), Вальверде, Родриго (Диас, 90+5), Винисиус (Аррибас, 90+8).

Арбитр: Андрес Матонте (Уругвай)

Стадион «Принц Мулла Абдулла» (Рабат, Марокко)

АЛЬ-АХЛИ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА