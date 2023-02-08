Аль-Ахли Каир

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08.02.2023 21:00 - : -
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Клубный чемпионат мира
08 февраля 2023, 00:25 | Обновлено 08 февраля 2023, 00:50
204
0

Аль-Ахли – Реал. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

«Сливочные» вступают в борьбу за пятый титул

08 февраля 2023, 00:25 | Обновлено 08 февраля 2023, 00:50
204
0
Аль-Ахли – Реал. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Марокко, где в эти дни проходит клубный чемпионат мира, настала пора решающих матчей. Восьмого февраля в полуфинале КЧМ встретятся лучшая команда Африки минувшего сезона - египетский «Аль-Ахли» и лучший европейский коллектив минувшего года - испанский «Реал».

Аль-Ахли


«Аль-Ахли» из столицы Египта Каира – один из самых титулованных клубов не только страны, но и африканского континента. Он становился чемпионом Египта 42 раза, десять раз выигрывал африканскую Лигу чемпионов.

На своем континенте «Аль-Ахли», который сейчас тренирует известный швейцарский наставник Марсель Коллер, доминирует три последних сезона. В 2020 и 2021 годах каирцы побеждали в финале африканской ЛЧ, а вот в прошлом году в главном матче сезона уступили марокканскому «Видаду». Несмотря на поражение, оба эти клуба сыграли в нынешнем клубном чемпионате мира.

Свой путь к полуфиналу «Аль-Ахли» начал с первой стадии турнира. В матче против новозеландского «Окленд Сити» подопечные Коллера доминировали фактически на протяжении всей игры. И в итоге добыли уверенную победу – 3:0. Забитыми мячами отличились Эль-Шахад, Шериф и Тау.

Во втором раунде египтянам выпал более сильный соперник – американский «Сиэтл Саундерс» (кстати, первый клуб из США, выигравший Лигу чемпионов КОНКАКАФ). Поединок получился упорным и нервным. «Аль-Ахли» сумел вырвать минимальную победу за две минуты до конца основного времени благодаря точному удару Магди.

Реал


«Реал» - победитель европейской Лиги чемпионов, и в этом качестве мадридский клуб освобожден от предварительных раундов клубного чемпионата мира (подобной привилегией может похвастаться еще и представитель Латинской Америки – в этот раз это бразильский «Фламенго»). «Сливочные» стартуют сразу с полуфинала КЧМ.

В этом состязании «Мадрид» уже четыре раза становился триумфатором. А на полях Марокко может оформить для себя пятый титул.

Игровую форму, в которой подопечные Карло Анчелотти подходят к игре против «Аль-Ахли», вряд ли можно назвать идеальной. «Сливочных» откровенно штормит на внутренней арене.

После рестарта чемпионата Испании «Мадрид» чередует яркие поединки с провальными. Причем неудач даже больше, чем побед.

Мадридцы уступили в финале Суперкубка Испании «Барселоне», проиграли два поединка чемпионата – «Вильярреалу» и «Мальорке». Отставание от «Барселоны», занимающей первое место в Ла Лиге, составило уже восемь очков. И «Реал», купавшийся в лучах славы в прошлом сезоне, в сезоне нынешнем попал под настоящий шквал критики.

Против «Аль-Ахли» не сыграют два ведущих игрока мадридской команды – форвард Бензема и голкипер Куртуа. В обоих травмы. Они могут вернуться в строй к финалу КЧМ. Если «Мадрид» туда попадет.

Так что можем утверждать, что как минимум в одном поединке турнира за «Реал» сыграет украинский вратарь Андрей Лунин.

Ориентировочные составы:


«Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Метвалли, Монем, Малул, Дьенг, Фати, Эль-Сулейя, Тау, Магди, Кахраба

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Модрич, Асенсио, Родриго, Винисиус.

Прогноз


Вряд ли клубный чемпионат мира является прерогативой для «Реала». Учитывая, что на внутренней арене дела у «сливочных» идут далеко не лучшим образом, главный упор они направят, скорее всего, на успешное выступление в Лиге чемпионов.

Однако это отнюдь не значит, что на КЧМ команда Анчелотти «забьет». Несмотря на невысокий статус данного соревнования, проигрывать его представителю Европы – отнюдь не комильфо. Если «Реал» не выиграет турнир, это будет огромный репутационный удар. Вряд ли «королевский клуб» может себе позволить такую оплошность.

К тому же, на стороне мадридцев – и статистика. Последний раз представитель УЕФА не выиграл клубный чемпионат мира в 2012 году (тогда обложался «Челси»). С тех пор европейские клубы неизменно выигрывали турнир.

Если не произойдет ничего сверхъестественного, «Мадрид» и в этот раз победит. Во всяком случае, он во всех игровых отношениях на голову выше «Аль-Ахли».

Среда, 8 февраля

Аль-Ахли – Реал Мадрид
Спортивный комплекс Мулая Абдуллы (Марокко, Рабат). 21:00
ТВ-трансляция – Megogo
Арбитр: Андрес Матонте (Уругвай)
Прогноз Sport.ua – 0:3
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Источник Sport.ua
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