Аль-Ахли – Реал – 1:4. Лунин вышел в финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор
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Мадридский «Реал» обыграл египетский Аль-Ахли и вышел в финал клубного ЧМ.
В Марокко состоялся полуфинал клубного чемпионата мира по футболу между командами «Аль-Ахли» Каир и «Реал» Мадрид.
«Реал» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч в составе галактикос.
В финале 11 февраля «Реал» сыграет против саудовского клуба «Аль-Хиляль».
Клубный ЧМ-2022. 1/2 финала, 8 февраля
Аль-Ахли Каир – Реал Мадрид – 1:4
Голы: Малул, 65 (пен) – Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8
Незабитый пенальти: Модрич, 87
События матча
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