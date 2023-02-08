Аль-Ахли – Реал – 1:4. Лунин вышел в финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор

Мадридский «Реал» обыграл египетский Аль-Ахли и вышел в финал клубного ЧМ.

В Марокко состоялся полуфинал клубного чемпионата мира по футболу между командами «Аль-Ахли» Каир и «Реал» Мадрид.

«Реал» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч в составе галактикос.

В финале 11 февраля «Реал» сыграет против саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Клубный ЧМ-2022. 1/2 финала, 8 февраля

Аль-Ахли Каир – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Малул, 65 (пен) – Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8

Незабитый пенальти: Модрич, 87