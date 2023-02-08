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  4. Аль-Ахли – Реал – 1:4. Лунин вышел в финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
08.02.2023, FT 1 : 4
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
08 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:17
544
0

Аль-Ахли – Реал – 1:4. Лунин вышел в финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча клубного чемпионата мира

08 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:17
544
0
Аль-Ахли – Реал – 1:4. Лунин вышел в финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» обыграл египетский Аль-Ахли и вышел в финал клубного ЧМ.

В Марокко состоялся полуфинал клубного чемпионата мира по футболу между командами «Аль-Ахли» Каир и «Реал» Мадрид.

«Реал» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч в составе галактикос.

В финале 11 февраля «Реал» сыграет против саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Клубный ЧМ-2022. 1/2 финала, 8 февраля

Аль-Ахли Каир – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Малул, 65 (пен) – Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8

Незабитый пенальти: Модрич, 87

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Реал Мадрид).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Али Маалул (Аль-Ахли Каир).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Аль-Ахли Каир видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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