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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
08.02.2023 21:00 - : -
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
08 февраля 2023, 10:49 | Обновлено 08 февраля 2023, 10:52
124
0

Аль-Ахли – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Клубного чемпионата мира

08 февраля 2023, 10:49 | Обновлено 08 февраля 2023, 10:52
124
0
Аль-Ахли – Реал. Текстовая трансляция матча
twitter.com/realmadrid

В среду, 8 февраля, состоится полуфинальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся египетский «Аль-Ахли» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулла Абдулла», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Египетский клуб провел уже две встречи на турнире. В первом раунде «Аль-Ахли» разгромил новозеландский «Окленд» со счетом 3:0, а затем вырвал победу у американского клуба «Сиэтл Саундэрс» – 1:0. «Реал» вступает в борьбу за трофей с 1/2 финала. «Галактикос» являются четырехкратными победителями Клубного чемпионата мира: они выигрывали престижный турнир в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Ожидается, что ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин, поскольку основной голкипер «галактикос» Тибо Куртуа не попал в заявку мадридцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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