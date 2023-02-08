Аль-Ахли Каир

В среду, 8 февраля, состоится полуфинальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором встретятся египетский «Аль-Ахли» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Рабате (Марокко) на стадионе «Принц Мулла Абдулла», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Египетский клуб провел уже две встречи на турнире. В первом раунде «Аль-Ахли» разгромил новозеландский «Окленд» со счетом 3:0, а затем вырвал победу у американского клуба «Сиэтл Саундэрс» – 1:0. «Реал» вступает в борьбу за трофей с 1/2 финала. «Галактикос» являются четырехкратными победителями Клубного чемпионата мира: они выигрывали престижный турнир в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Ожидается, что ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин, поскольку основной голкипер «галактикос» Тибо Куртуа не попал в заявку мадридцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.