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  4. Катерина БАЙНДЛ: «Супруг помог залечить старые травмы и найти баланс»
Теннис в Украине
09 февраля 2023, 13:08 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:18
885
0

Катерина БАЙНДЛ: «Супруг помог залечить старые травмы и найти баланс»

Украинская теннисистка рассказала о своем выступлении на Australian Open и роли мужа в ее прогрессе

09 февраля 2023, 13:08 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:18
885
0
Катерина БАЙНДЛ: «Супруг помог залечить старые травмы и найти баланс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Катерина Байндл успешно выступила на Australian Open: спортсменка преодолела квалификацию и дошла до третьего круга в основной сетке турнира.

Корреспондент Sport.ua связался со спортсменкой и поговорил с ней о первом крупном турнире в году, состоянии здоровья и влиянии супруга на физические кондиции.

– Катя, твое выступление на Australian Open очень порадовало теннисных болельщиков в Украине. Как бы ты сама оценила свой путь на турнире?
– Я со своей стороны также оцениваю выступление, как положительное. Но, естественно, всегда хочется сыграть лучше, достичь большего. Надеюсь, мне это удастся на следующих турнирах Большого Шлема.

– Что ты почувствовала, когда преодолела квалификацию? Какие мысли были в голове?
– Я очень обрадовалась и почувствовала облегчение после долгого ожидания, будучи 1-й в альтернативе. Также было здорово, что я попала в Австралию достаточно рано, чтобы иметь возможность сыграть еще один турнир до АО.

– Обычно на АО аномальная жара, игроки всегда жалуются, что играть в таких условиях тяжело. Каково было тебе? Насколько климат в этом году осложнял действия на корте?
– Честно говоря, мои матчи не попадали на дни, когда было очень жарко, скорее, наоборот. Второй круг я играла ближе к вечеру, и было холодно и ветрено. В Австралии постоянно погода меняется и условия всегда разные день ото дня. Нужно быть ко всему готовым.

– У тебя были хорошие турниры в Варшаве, Испании, Чили и Уругвае. Три последних – за один месяц (два финала и полуфинал). В чем была причина такого успеха?
– В прошлом сезоне я возвращалась после операции, и середина сезона получилось сложной, нужно было время для того, чтобы восстановить физическую форму и снова начать двигаться без страха на корте, так же вернуть и игровую уверенность. Во второй половине сезона я почувствовала, что начинаю набирать форму и со временем и терпением пришли результаты. Это было следствием проделанной работы в течение всего времени после травмы.


Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

– Твой супруг, Михаэль Байндл, высококлассный специалист по физической подготовке. Что ему удалось изменить в твоей физиологии?
– Так получилось, что когда мы начали работать, у меня было много «старых» травм, которые постоянно проявляли себя. Михаэль очень помог мне восстановиться от них, мы много работали над этим. Конечно, в профессиональном спорте редко бывает такое время, когда ничего не болит, это нормально. Но благодаря этой работе, терпению и поддержке с его стороны стало получаться лучше сохранять баланс в теле.

– Что Михаэль говорит тебе перед ответственными матчами? Как настраивает тебя?
– Он меня очень поддерживает во всем! Это самое главное! А настраиваюсь я уже сама, он мне доверяет эту ответственность.

– Какую спортивную цель ты поставила себе на 2023 год?
– Главная задача для меня – это отыграть полноценный сезон, без длительных пауз и травм.

– На каких турнирах в ближайшее время планируешь выступать?
– На следующей неделе я планирую лететь в Мексику на 2 турнира WTA 250 в Мериде и Монтеррее, а дальше в Америку, Индиан-Уэллс и Майами.

Даниил ВЕРЕИТИН

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Источник Sport.ua
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