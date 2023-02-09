Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов

В УЕФА приняли справедливое решение лишить россию баллов в таблице коэффициентов за текущий сезон.

Ранее стране-агрессору в рейтинге был начислен минимальный коэффициент, несмотря на отстранение от международных соревнований.

Хотя ни один российский клуб из-за дисквалификации не участвует в текущем сезоне еврокубков, в УЕФА летом 2022 года почему-то решили дать рф компенсацию и добавили столько баллов, столько у них набрано в наихудшем за 5 лет сезоне – а именно 4.333.

Совсем непонятно, почему за участие 0 клубов сразу не было поставлено 0 баллов. Логика УЕФА тогда вызвала большие вопросы и шквал критики от экспертов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину команды из рашки были исключены из всех турниров сезона 2021/22. А затем всякие «сраптаки» не были допущены к новому сезону Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2022/23.

Похоже, в УЕФА наконец, признали свою ошибку, и сейчас в таблице коэффициентов УЕФА значится прочерк. В итоге россияне опустились на 23-е место, и это вызвало большой скандал в СМИ за поребриком. На болотах свинособаки и их футбольные прихвостни пишут о нарушениях правил УЕФА.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина занимает 16-ю позицию, которая дает право на участие в еврокубках спустя сезон лишь четырем командам вместо привычных пяти. Более того, при таких раскладах в Лигу чемпионов можно будет заявить только один клуб. Очень важно до лета подняться хотя бы на 15-е место.

Что хорошо, в плей-офф еврокубков у Украины осталось два клуба: «Шахтер» (Лига Европы) и «Днепр-1» (Лига конференций), и это больше, чем у ближайших конкурентов. Реально догнать не только Чехию, у которой дружно выбыли все команды (нам нужны одна победа и одна ничья), но и Швейцарию с Норвегией, имеющих весной лишь по одному представителю.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023 (смотреть на сайте УЕФА)

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)