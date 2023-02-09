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Лига чемпионов
09 февраля 2023, 17:23 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:46
3501
5

Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов

Ранее стране-агрессору в рейтинге был начислен минимальный коэффициент

09 февраля 2023, 17:23 | Обновлено 09 февраля 2023, 17:46
3501
5
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Twitter

В УЕФА приняли справедливое решение лишить россию баллов в таблице коэффициентов за текущий сезон.

Ранее стране-агрессору в рейтинге был начислен минимальный коэффициент, несмотря на отстранение от международных соревнований.

Хотя ни один российский клуб из-за дисквалификации не участвует в текущем сезоне еврокубков, в УЕФА летом 2022 года почему-то решили дать рф компенсацию и добавили столько баллов, столько у них набрано в наихудшем за 5 лет сезоне – а именно 4.333.

Совсем непонятно, почему за участие 0 клубов сразу не было поставлено 0 баллов. Логика УЕФА тогда вызвала большие вопросы и шквал критики от экспертов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину команды из рашки были исключены из всех турниров сезона 2021/22. А затем всякие «сраптаки» не были допущены к новому сезону Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2022/23.

Похоже, в УЕФА наконец, признали свою ошибку, и сейчас в таблице коэффициентов УЕФА значится прочерк. В итоге россияне опустились на 23-е место, и это вызвало большой скандал в СМИ за поребриком. На болотах свинособаки и их футбольные прихвостни пишут о нарушениях правил УЕФА.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина занимает 16-ю позицию, которая дает право на участие в еврокубках спустя сезон лишь четырем командам вместо привычных пяти. Более того, при таких раскладах в Лигу чемпионов можно будет заявить только один клуб. Очень важно до лета подняться хотя бы на 15-е место.

Что хорошо, в плей-офф еврокубков у Украины осталось два клуба: «Шахтер» (Лига Европы) и «Днепр-1» (Лига конференций), и это больше, чем у ближайших конкурентов. Реально догнать не только Чехию, у которой дружно выбыли все команды (нам нужны одна победа и одна ничья), но и Швейцарию с Норвегией, имеющих весной лишь по одному представителю.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023 (смотреть на сайте УЕФА)

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Россия УЕФА дисквалификация таблица коэффициентов УЕФА выбор редакции дисквалификация россии Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Источник УЕФА
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Комментарии 5
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Andrey_1992
з такими темпами рашка через 3 роки буде на останньому місці...а кращевзагалі їх викинути на смітник історії
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+5
Злий Глобинець
Це вже краще! А тепер би УЄФА переглянути рішення щодо легіонерів українських клубів, довести його до справедливого вигляду.
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+3
KIEWADIM
Ну и оно того стоило? Столько смертей, лишений, ненависти. А сколько еще всего будет... И главное 80 % это все продолжают поддерживать. Идиоты
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+1
zelc006
А чомуж їхні очки до нас не додали? Ми повинні бути першими! 
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-1
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