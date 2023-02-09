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  4. ВИДЕО. 8 удалений! Команда динамовца и легенды Шахтера устроила драку
Бразилия
09 февраля 2023, 20:10 |
3973
2

ВИДЕО. 8 удалений! Команда динамовца и легенды Шахтера устроила драку

Конец поединка между «Атлетико» Паранаэнсе и «Коритибой» игрокам запомнится надолго

09 февраля 2023, 20:10 |
3973
2
ВИДЕО. 8 удалений! Команда динамовца и легенды Шахтера устроила драку
Twitter

5 февраля состоялся матч 7-го тура чемпионата Паранаэнсе (Бразилия) между «Коритибой» и «Атлетико» Паранаэнсе. Игра завершилась со счетом 1:1, но поединок запомнился не этим.

Уже в добавленное время к матчу форвард «Коритибы» Алеф Манга ударил игрока «Атлетико» Давида Теранса. Не долго думая, одноклубник пострадавшего Тьяго Гелено «вмазал» обидчику. Началась суматоха, по итогам которой арбитр встречи показал 8 красных карточек: пять – футболистам «Атлетико» Паранаэнсе и три – игрокам «Коритибы».

Футболист киевского «Динамо» Витиньо, который на правах аренды выступает за бразильский «Атлетико», и его партнер экс-легенда «Шахтера» Фернандиньо участие в этой стычке не брали. Витиньо отыграл первый тайм, после чего был заменен, а Фернандиньо получил желтую карточку на 57-й минуте.

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Атлетико Паранаэнсе Коритиба чемпионат Бразилии по футболу драка Витиньо Динамо Киев Шахтер Донецк Фернандиньо видео удаление с поля
Источник Sport.ua
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Макс Максов
Ну і заголовки у вас!
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0
donnerwetter
Витиньо купил команду, но в драке участия не принимал, как и Фернандиньо.  Я так понял.
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0
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