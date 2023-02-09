ВИДЕО. 8 удалений! Команда динамовца и легенды Шахтера устроила драку

5 февраля состоялся матч 7-го тура чемпионата Паранаэнсе (Бразилия) между «Коритибой» и «Атлетико» Паранаэнсе. Игра завершилась со счетом 1:1, но поединок запомнился не этим.

Уже в добавленное время к матчу форвард «Коритибы» Алеф Манга ударил игрока «Атлетико» Давида Теранса. Не долго думая, одноклубник пострадавшего Тьяго Гелено «вмазал» обидчику. Началась суматоха, по итогам которой арбитр встречи показал 8 красных карточек: пять – футболистам «Атлетико» Паранаэнсе и три – игрокам «Коритибы».

Футболист киевского «Динамо» Витиньо, который на правах аренды выступает за бразильский «Атлетико», и его партнер экс-легенда «Шахтера» Фернандиньо участие в этой стычке не брали. Витиньо отыграл первый тайм, после чего был заменен, а Фернандиньо получил желтую карточку на 57-й минуте.