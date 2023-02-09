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  4. ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Англия
09 февраля 2023, 17:57 |
2204
1

ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси

Игроки «Челси» показали свое мастерство

09 февраля 2023, 17:57 |
2204
1
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футболисты «Челси» продолжают подготовку к следующему матчу команды в АПЛ: в субботу, 11 февраля команда на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

«Челси» выложил у себя в соцсетях видео с тренировки команды, на котором игроки отрабатывают удары по воротам. У многих, в том числе у Михаила Мудрика, получилось забить роскошные голы:

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Михаил Мудрик Челси видео
Источник ФК Челси
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Злий Глобинець
Мудрик наш топ! Зіна і Маліна теж.
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