Англия09 февраля 2023, 17:57 |
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ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Игроки «Челси» показали свое мастерство
09 февраля 2023, 17:57 |
2204
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Футболисты «Челси» продолжают подготовку к следующему матчу команды в АПЛ: в субботу, 11 февраля команда на выезде сыграет с «Вест Хэмом».
«Челси» выложил у себя в соцсетях видео с тренировки команды, на котором игроки отрабатывают удары по воротам. У многих, в том числе у Михаила Мудрика, получилось забить роскошные голы:
Some stunners. 🤭 pic.twitter.com/8XWQk57Wwi— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2023
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