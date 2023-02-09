ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси

Футболисты «Челси» продолжают подготовку к следующему матчу команды в АПЛ: в субботу, 11 февраля команда на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

«Челси» выложил у себя в соцсетях видео с тренировки команды, на котором игроки отрабатывают удары по воротам. У многих, в том числе у Михаила Мудрика, получилось забить роскошные голы: