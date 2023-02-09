«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сенсационно выиграл у ПСЖ со счетом 2:1. Победный гол в поединке забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Болельщики «Марселя» после матча отвесили Малиновскому немало комплиментов и слов благодарности в Twitter:

HENNI MOHAMED OFFICIEL: «Тест формальный: я беременный от Малиновского».

Théo V: «Что за сумасшедшая игра!»

Fabien: «Какая первая полоса L'Équipe с Малиновским!»

La UNE de L'Équipe après notre victoire contre Paris ! 💪



Quelle UNE avec Malinovskyi ! 😍#TeamOM | #OMPSG pic.twitter.com/c87p7MTHi3 — Fabien (@Beye13) February 9, 2023

Mohamed Attache: «Малиновский, мы тебя любим... Какая поддержка, какая атмосфера!»

BIBICHE: «Малиновский, спасибо тебе за все».

OwGage: «Малиновский – король».

ybarbukh: «Просто ноги-базуки».

Wprt: «Пушка!»