«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
Французские болельщики в восторге от игры украинца
В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сенсационно выиграл у ПСЖ со счетом 2:1. Победный гол в поединке забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Болельщики «Марселя» после матча отвесили Малиновскому немало комплиментов и слов благодарности в Twitter:
HENNI MOHAMED OFFICIEL: «Тест формальный: я беременный от Малиновского».
Théo V: «Что за сумасшедшая игра!»
Fabien: «Какая первая полоса L'Équipe с Малиновским!»
La UNE de L'Équipe après notre victoire contre Paris ! 💪— Fabien (@Beye13) February 9, 2023
Quelle UNE avec Malinovskyi ! 😍#TeamOM | #OMPSG pic.twitter.com/c87p7MTHi3
Mohamed Attache: «Малиновский, мы тебя любим... Какая поддержка, какая атмосфера!»
BIBICHE: «Малиновский, спасибо тебе за все».
OwGage: «Малиновский – король».
ybarbukh: «Просто ноги-базуки».
Wprt: «Пушка!»
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