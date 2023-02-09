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Чемпионат Европы
09 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 14:33
4335
2

«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ

Французские болельщики в восторге от игры украинца

09 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 14:33
4335
2
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» сенсационно выиграл у ПСЖ со счетом 2:1. Победный гол в поединке забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Болельщики «Марселя» после матча отвесили Малиновскому немало комплиментов и слов благодарности в Twitter:

HENNI MOHAMED OFFICIEL: «Тест формальный: я беременный от Малиновского».

Théo V: «Что за сумасшедшая игра!»

Fabien: «Какая первая полоса L'Équipe с Малиновским!»

Mohamed Attache: «Малиновский, мы тебя любим... Какая поддержка, какая атмосфера!»

BIBICHE: «Малиновский, спасибо тебе за все».

OwGage: «Малиновский – король».

ybarbukh: «Просто ноги-базуки».

Wprt: «Пушка!»

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Kovaleff handwork Ковалев
Как он ждал этого подбора.... Супер удар и супер эмоции.
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+4
Gargantua
может это болельщик ПСЖ писал про беременность?
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0
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