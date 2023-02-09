Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца

Экс-игрок сборной Украины и «Черномореца» Кирилл Ковальчук, который сейчас занимается селекцией в одесском клубе, назвал главного таланта «моряков».

Ковальчук считает, что 21-летний украинец Максим Брагару способен выйти на уровень Михаила Мудрика:

«Он был в Черноморце раньше, до меня. Молодой парень, много работает, прогрессирует. Подходит, спрашивает по игровым моментам: «А можно так? А можно это?».

Для меня это выдающийся талант. У него есть все шансы стать нашим одесским Мудриком. Такая же скорость, техника, удар – все есть.

Психология. Несмотря на возраст, Брагару уже должен проявлять себя как лидер команды. В целом, с точки зрения перспектив у нас очень хорошая команда. Сейчас нам важно запустить механизмы и команда выстрелит где-то с лета».

В сезоне 2022/23 Брагару провел в футболке «Черноморца» 15 матчей, в которых отличился двумя голами.

Михаил Мудрик сейчас выступает в лондонском «Челси».