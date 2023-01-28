Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года
Читатели Sport.ua определили самого перспективного футболиста Украины
Читатели и редакция Sport.ua определили лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2022 года.
В этом году победитель был назван с помощью опроса читателей в Telegram-канале Sport.ua. В голосовании приняло участие 1115 респондентов, которые выбирали топ-тройку на свое усмотрение.
На этот раз имя победителя года не вызывало ни малейших сомнений. Конечно же, лучшим назван Михаил Мудрик, экс-хавбек «Шахтера», который показал невероятный прогресс и перешел в январе 2023 года в английский «Челси» за огромную сумму (70 млн евро +30 млн евро бонусами).
В топ-3 лучших игроков года также вошли голкипер Шахтер Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Илья Забарный.
Эта же тройка была лучшей в предыдущем 2021 году, но в другом порядке (Забарный – Мудрик – Трубин).
ИТОГИ. Лучшие молодые футболисты Украины в 2022 году
- 1. Михаил Мудрик (Шахтер/Челси) – 985 голосов
- 2. Анатолий Трубин (Шахтер) – 561
- 3. Илья Забарный (Динамо) – 470
- 4. Георгий Судаков (Шахтер) – 244
- 5. Владислав Ванат (Динамо) – 226
- 6. Даниил Сикан (Шахтер) – 138
- 7. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 103
- 8. Константин Вивчаренко (Динамо) – 85
- 9. Максим Брагару (Черноморец) – 65
- 10. Владимир Бражко (Заря) – 31
Опрос на лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2022 года
История рейтинга
- В 2010 году звание лучшего молодого футболиста завоевал днепрянин Евгений Коноплянка.
- В 2011 году приз достался тогда еще форварду киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко.
- В 2012 году лучшим молодым игроком Украины стал Роман Безус.
- В 2013 году награда оказалась в руках хавбека донецкого «Шахтера» Сергея Болбата.
- В 2014 году приз достался полузащитнику «Зари» Руслану Малиновскому.
- В 2015 и 2016 годах звание выиграл хавбек горняков Виктор Коваленко.
- В 2017 и 2018 годах лучшим молодым игроком стал вингер киевлян Виктор Цыганков.
- В 2019 и 2020 годах награду лучшему игроку получил защитник Виталий Миколенко.
- В 2021 году топ-рейтинга возглавил другой защитник столичного клуба Илья Забарный.
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