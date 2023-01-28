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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 07:55 | Обновлено 28 января 2023, 08:37
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0

Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года

Читатели Sport.ua определили самого перспективного футболиста Украины

28 января 2023, 07:55 | Обновлено 28 января 2023, 08:37
72
0
Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Читатели и редакция Sport.ua определили лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2022 года.

В этом году победитель был назван с помощью опроса читателей в Telegram-канале Sport.ua. В голосовании приняло участие 1115 респондентов, которые выбирали топ-тройку на свое усмотрение.

На этот раз имя победителя года не вызывало ни малейших сомнений. Конечно же, лучшим назван Михаил Мудрик, экс-хавбек «Шахтера», который показал невероятный прогресс и перешел в январе 2023 года в английский «Челси» за огромную сумму (70 млн евро +30 млн евро бонусами).

В топ-3 лучших игроков года также вошли голкипер Шахтер Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Илья Забарный.

Эта же тройка была лучшей в предыдущем 2021 году, но в другом порядке (Забарный – Мудрик – Трубин).

ИТОГИ. Лучшие молодые футболисты Украины в 2022 году

  • 1. Михаил Мудрик (Шахтер/Челси) – 985 голосов
  • 2. Анатолий Трубин (Шахтер) – 561
  • 3. Илья Забарный (Динамо) – 470
  • 4. Георгий Судаков (Шахтер) – 244
  • 5. Владислав Ванат (Динамо) – 226
  • 6. Даниил Сикан (Шахтер) – 138
  • 7. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 103
  • 8. Константин Вивчаренко (Динамо) – 85
  • 9. Максим Брагару (Черноморец) – 65
  • 10. Владимир Бражко (Заря) – 31

Опрос на лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2022 года

История рейтинга

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Динамо Киев статьи Шахтер Донецк эксклюзив Михаил Мудрик лучший молодой футболист Украины Анатолий Трубин Илья Забарный Георгий Судаков Владислав Ванат Даниил Сикан Валентин Рубчинский Константин Вивчаренко Максим Брагару Владимир Бражко
Источник Sport.ua
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