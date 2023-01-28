Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года

Читатели и редакция Sport.ua определили лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2022 года.

В этом году победитель был назван с помощью опроса читателей в Telegram-канале Sport.ua. В голосовании приняло участие 1115 респондентов, которые выбирали топ-тройку на свое усмотрение.

На этот раз имя победителя года не вызывало ни малейших сомнений. Конечно же, лучшим назван Михаил Мудрик, экс-хавбек «Шахтера», который показал невероятный прогресс и перешел в январе 2023 года в английский «Челси» за огромную сумму (70 млн евро +30 млн евро бонусами).

В топ-3 лучших игроков года также вошли голкипер Шахтер Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Илья Забарный.

Эта же тройка была лучшей в предыдущем 2021 году, но в другом порядке (Забарный – Мудрик – Трубин).

ИТОГИ. Лучшие молодые футболисты Украины в 2022 году

1. Михаил Мудрик (Шахтер/Челси) – 985 голосов

(Шахтер/Челси) – 985 голосов 2. Анатолий Трубин (Шахтер) – 561

3. Илья Забарный (Динамо) – 470

4. Георгий Судаков (Шахтер) – 244

5. Владислав Ванат (Динамо) – 226

6. Даниил Сикан (Шахтер) – 138

7. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 103

8. Константин Вивчаренко (Динамо) – 85

9. Максим Брагару (Черноморец) – 65

10. Владимир Бражко (Заря) – 31

Опрос на лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2022 года

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