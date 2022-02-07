Илья Забарный – лучший молодой футболист Украины 2021

Читатели Sport.ua, наша редакция и главные спортивные издания Украины выбрали лучшего молодого игрока по итогам 2021-го года.

В этом году лидер определился сразу как в зрительском голосовании, так и при опросе наших журналистов и редакциях украинских СМИ. Игрок «Динамо» Илья Забарный еще в прошлом году до последнего претендовал на звание лучшего, но уступил совсем немного своему коллеге Виталию Миколенко, теперь защитник получил максимальный бал во всех трех голосованиях и с большим отрывом занял первое место, забронировав себе звание лучшего молодого игрока года.

ФК «Динамо» Киев. Илья Забарный

История рейтинга

В 2010-м году это звание завоевал нынешний хавбек «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка, в 2011-м году приз достался тогда еще форварду киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. В 2012 году Лучшим молодым игроком Украины стал Роман Безус, который ныне защищает цвета бельгийского «Гента», а в 2013-м году аналогичная награда оказалась уже в руках хавбека донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Сергея Болбата. В 2014-м году приз достался хавбеку «Зари» Руслану Малиновскому, который сейчас играет за «Аталанту», а по итогам 2015-го и 2016-го годов титул выиграл Виктор Коваленко. В 2017-м и 2018-м годах лучшим молодым игроком становился Виктор Цыганков. В 2019-м и 2020-м годах награду лучшему игроку получал защитник Виталий Миколенко.



Прежде чем перейти к подсчету голосов, напомним Вам условия конкурса.

Как голосовала редакция Sport.ua

1. Забарный

2. Мудрик

3. Трубин

Как голосовали спортивные редакции/СМИ Украины

UA-Football

1. Забарный

2. Мудрик

3. Назаренко

Динамомания

1. Забарный

2. Сирота

3. Исаенко

Футбол24

1. Мудрик

2. Трубин

3. Мацапура

Footboom

1. Забарный

2. Мудрик

3. Трубин

Спорт24

1. Мудрик

2. Крыськив

3. Забарный

Динамо Киев от Шурика

1. Забарный

2. Сирота

3. Исаенко

Football.ua

1. Забарный

2. Трубин

3. Сирота

Isport

1. Забарный

2. Трубин

3. Мудрик

Золотой талант

1. Забарный

2. Сирота

3. Мудрик

ТРК Киев

1. Мацапура

2. Назаренко

3. Сирота

Напомним, что по итогам голосования СМИ определяется общая тройка победителей по системе - 5 баллов за первое место, 3 балла - за второе, 1 балл - за третье. Таким образом, мы имеем следующие показатели:

1. Забарный - 36

2. Мудрик - 18

3. Сирота - 11

Итоги общего голосования

Как видно из результатов опроса, в этом году Илья Забарный одерживает уверенную победу с максимальным результатом. 19-летнего защитника на первое место поставили и журналисты нашего сайта и редакции украинских изданий и читатели Sport.ua. Второе место также уверенно занимает Михаил Мудрик, который оторвался от третьего места на 7 баллов. Анатолий Трубин второй год подряд занимает третью строчку в нашем списке.

Поздравляем Илью Забарного с этой победой. Защитник - лучший молодой футболист Украины!

Тройка лучших:

1. Илья Забарный - 15 баллов

(Болельщики - 5 баллов, редакция Sport.ua - 5 баллов, СМИ - 5 баллов)

2. Михаил Мудрик - 9 баллов

(Болельщики - 3 балла, редакция Sport.ua - 3 балла, СМИ - 3 балла)



3. Анатолий Трубин – 2 балла

(Болельщики - 1 балл, редакция Sport.ua - 1 балл, СМИ - 0 баллов)