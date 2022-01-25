Выбери лучшего молодого футболиста Украины-2021

Редакция Sport.ua объявляет о старте традиционного голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2021-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua мы определим лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!
В течение 10 дней посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до 1 июня 2021 года.
В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2021» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.
По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2021».
Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в опросе читателей Sport.ua.
Официальный старт голосования — 25 января 2022 года. Закрытие — 4 февраля 2022 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.
Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:
2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»
2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо»
2012 - Роман Безус, «Ворскла»
2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д
2014 - Руслан Малиновский, «Заря»
2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2017 - Виктор Цыганков, «Динамо»
2018 - Виктор Цыганков, «Динамо»
2019 - Виталий Миколенко, «Динамо»
2020 - Виталий Миколенко, «Динамо»
Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2021
Илья Забарный, «Динамо» – 01.09.2002
Клуб – 23/0
Сборная – 12/0
Сборная U-21 – 2/0
Евгений Исаенко, «Черноморец» – 07.08.2000
Клуб – 19/3
Сборная U-21 – 2/1
Алексей Кащук, «Мариуполь» – 29.06.2000
Клуб – 17/4
Сборная U-21 – 1/0
Дмитрий Крыськив, «Металлист 1925» – 06.10.2000
Клуб – 17/3
Сборная U-21 – 6/3
Дмитрий Мацапура, «Заря» – 10.03.2000
Клуб – 22
Михаил Мудрык, «Шахтер» – 05.01.2001
Клуб – 19/2
Сборная U-21 – 8/2
Александр Назаренко, «Днепр-1» – 01.02.2000
Клуб – 16/2
Сборная U-21 – 5/0
Артур Ременяк, «Львов» – 09.08.2000
Клуб – 13/2
Даниил Сикан, «Шахтер» – 16.04.2001
Клуб – 14/2
Сборная – 3/1
Сборная U-21 – 5/2
Александр Сирота, «Динамо» – 11.06.2000
Клуб – 18/1
Сборная U-21 – 3/0
Георгий Судаков, «Шахтер» – 01.09.2002
Клуб – 14/4
Сборная U-21 – 7/1
Анатолий Трубин, «Шахтер» – 01.08.2001
Клуб – 18
Сборная – 1
Сборная U-21 – 6
-
Кто, на ваш взгляд, лучший молодой футболист 2021 года в Украине?3В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мудрику 21 уже, Сикану, Турбину в этом году 21
1.Забарний
2.Мудрик
3.Трубін
4.Сирота
5.Назаренко
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.