Выбери лучшего молодого футболиста Украины-2021

Sport.ua вместе с болельщиками и журналистами определяет лучшего молодого игрока прошлого года

  • 25.01.2022 10:28
  • 1322 просмотра
  • 10 комментариев
Выбери лучшего молодого футболиста Украины-2021
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сирота, Илья Забарный

Редакция Sport.ua объявляет о старте традиционного голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2021-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua мы определим лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!

В течение 10 дней посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до 1 июня 2021 года.

В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2021» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.

По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2021».

Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в опросе читателей Sport.ua.

Официальный старт голосования — 25 января 2022 года. Закрытие — 4 февраля 2022 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.

Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:

2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»
2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо» 
2012 - Роман Безус, «Ворскла»
2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д
2014 - Руслан Малиновский, «Заря»
2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2017 - Виктор Цыганков, «Динамо»
2018 - Виктор Цыганков, «Динамо»
2019 - Виталий Миколенко, «Динамо»
2020 - Виталий Миколенко, «Динамо»

Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2021

Илья Забарный, «Динамо» – 01.09.2002
Клуб – 23/0
Сборная – 12/0
Сборная U-21 – 2/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Исаенко, «Черноморец» – 07.08.2000
Клуб – 19/3
Сборная U-21 – 2/1

ФК «Динамо»

Алексей Кащук, «Мариуполь» – 29.06.2000
Клуб – 17/4
Сборная U-21 – 1/0

ФК «Мариуполь»

Дмитрий Крыськив, «Металлист 1925» – 06.10.2000
Клуб – 17/3
Сборная U-21 – 6/3

ФК «Металіст 1925»

Дмитрий Мацапура, «Заря» – 10.03.2000
Клуб – 22

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Мудрык, «Шахтер» – 05.01.2001
Клуб – 19/2
Сборная U-21 – 8/2

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Назаренко, «Днепр-1» – 01.02.2000
Клуб – 16/2
Сборная U-21 – 5/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Артур Ременяк, «Львов» – 09.08.2000
Клуб – 13/2

ФК «Львов»

Даниил Сикан, «Шахтер» – 16.04.2001
Клуб – 14/2
Сборная – 3/1
Сборная U-21 – 5/2

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сирота, «Динамо» – 11.06.2000
Клуб – 18/1
Сборная U-21 – 3/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Судаков, «Шахтер» – 01.09.2002
Клуб – 14/4
Сборная U-21 – 7/1

Getty Images/Global Images Ukraine

Анатолий Трубин, «Шахтер» – 01.08.2001
Клуб – 18
Сборная – 1
Сборная U-21 – 6

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Опрос
  • Кто, на ваш взгляд, лучший молодой футболист 2021 года в Украине?
    3
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 25.01.2022 10:45
    +10
    Забарный конечно !
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
    Игорь Левченко, 25.01.2022 10:49
    +9
    Забарный
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 25.01.2022 11:04
    +8
    Даже нет сомнения. Забарный, конечно. Основной игрок Динамо и сборной на своей позиции, и это в 19 лет.
    Ссылка
    saha-yakut
    online
    saha-yakut, 25.01.2022 11:06
    +5
    Забарный, Крыськив, Сирота
    Ссылка
    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 25.01.2022 11:17
    +4
    Как болельщику Шахтера, конечно хотелось бы чтобы Мудрик выиграл, но Забарный больше заслужил
    Ссылка
    samird
    samird, 25.01.2022 11:17
    +4
    Забарный без вариантов. Если не будет останавливаться на достигнутом - вырастет в топ-защитника.
    Ссылка
    Fitness2643
    Fitness2643, 25.01.2022 11:40
    +3
    Однозначно Забарный!!! Ему 19 лет и такие высоты! Молодец!
    Мудрику 21 уже, Сикану, Турбину в этом году 21
    Ссылка
    Саша Заливадний
    Саша Заливадний, 25.01.2022 11:22
    +2
    Забарний
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 25.01.2022 11:55
    +1
    Мій варіант топ-5
    1.Забарний
    2.Мудрик
    3.Трубін
    4.Сирота
    5.Назаренко
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 11:41
    -2
    Решать нам, а на главном фото - Динамо.) Почему не сборная Украины?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности