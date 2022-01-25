Выбери лучшего молодого футболиста Украины-2021

Редакция Sport.ua объявляет о старте традиционного голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2021-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua мы определим лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!

В течение 10 дней посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до 1 июня 2021 года.

В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2021» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.

По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2021».

Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в опросе читателей Sport.ua.

Официальный старт голосования — 25 января 2022 года. Закрытие — 4 февраля 2022 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.

Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:

2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»

2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо»

2012 - Роман Безус, «Ворскла»

2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д

2014 - Руслан Малиновский, «Заря»

2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»

2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»

2017 - Виктор Цыганков, «Динамо»

2018 - Виктор Цыганков, «Динамо»

2019 - Виталий Миколенко, «Динамо»

2020 - Виталий Миколенко, «Динамо»

Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2021

Илья Забарный, «Динамо» – 01.09.2002

Клуб – 23/0

Сборная – 12/0

Сборная U-21 – 2/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Исаенко, «Черноморец» – 07.08.2000

Клуб – 19/3

Сборная U-21 – 2/1

ФК «Динамо»

Алексей Кащук, «Мариуполь» – 29.06.2000

Клуб – 17/4

Сборная U-21 – 1/0

ФК «Мариуполь»

Дмитрий Крыськив, «Металлист 1925» – 06.10.2000

Клуб – 17/3

Сборная U-21 – 6/3

ФК «Металіст 1925»

Дмитрий Мацапура, «Заря» – 10.03.2000

Клуб – 22

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Мудрык, «Шахтер» – 05.01.2001

Клуб – 19/2

Сборная U-21 – 8/2

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Назаренко, «Днепр-1» – 01.02.2000

Клуб – 16/2

Сборная U-21 – 5/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Артур Ременяк, «Львов» – 09.08.2000

Клуб – 13/2

ФК «Львов»

Даниил Сикан, «Шахтер» – 16.04.2001

Клуб – 14/2

Сборная – 3/1

Сборная U-21 – 5/2

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сирота, «Динамо» – 11.06.2000

Клуб – 18/1

Сборная U-21 – 3/0

Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Судаков, «Шахтер» – 01.09.2002

Клуб – 14/4

Сборная U-21 – 7/1

Getty Images/Global Images Ukraine

Анатолий Трубин, «Шахтер» – 01.08.2001

Клуб – 18

Сборная – 1

Сборная U-21 – 6