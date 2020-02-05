Виталий Миколенко – лучший молодой футболист Украины 2019

Читатели Sport.ua, наш коллектив и спортивные редакции других СМИ Украины выбрали лучшего молодого игрока по итогам 2019-го года.

В этом году среди болельщиков сразу определился явный фаворит. Защитник «Динамо» Виталий Миколенко лидировал на протяжении всего периода голосования и в итоге одержал уверенную победу. Второе место занял хавбек «Зари» Богдан Леднев, который на несколько процентов опередил Дениса Попова и Виктора Цыганкова.

Фото: dynamo.kyiv.ua

История рейтинга

В 2010-м году это звание завоевал нынешний хавбек «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка, в 2011-м году приз достался тогда еще форварду киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. В 2012-м году Лучшим молодым игроком Украины стал Роман Безус, который ныне защищает цвета бельгийского «Гента», а в 2013-м году аналогичная награда оказалась уже в руках хавбека донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Сергея Болбата. В 2014-м году приз достался хавбеку «Зари» Руслану Малиновскому, который сейчас играет за «Аталанту», а по итогам 2015-го и 2016-го годов титул выиграл Виктор Коваленко. В 2017-м и 2018-м годах лучшим молодым игроком становился Виктор Цыганков.



Прежде чем перейти к подсчету голосов, напомним Вам условия конкурса.

Как голосовали читатели Sport.ua

Как голосовала редакция Sport.ua

1. Миколенко

2. Леднев

3. Цыганков

Как голосовали спортивные редакции/СМИ Украины

Золотой Талант

1. Миколенко

2. Леднев

3. Русин

UA-Football

1. Миколенко

2. Цыганков

3. Леднев

Главком

1. Попов

2. Миколенко

3. Бацула

Footboom

1. Миколенко

2. Русин

3. Бабогло

Zbirna.com

1. Миколенко

2. Русин

3. Леднев

Террикон

1. Миколенко

2. Леднев

3. Вакула

ТК Футбол

1. Бондарь

2. Леднев

3. Миколенко

Isport.ua

1. Леднев

2. Миколенко

3. Цыганков

Dynamo.kiev.ua

1. Попов

2. Леднев

3. Миколенко

Футбол24

1. Миколенко

2. Попов

3. Леднев

Журнал Футбол

1. Попов

2. Леднев

3. Миколенко

Трибуна

1. Миколенко

2. Лунин

3. Цыганков

Напомним, что по итогам голосования СМИ определяется общая тройка победителей по системе - 5 баллов за первое место, 3 балла - за второе, 1 балл - за третье. Таким образом, мы имеем следующие показатели:

1. Миколенко – 44 балла

2. Леднев – 23 балла

3. Попов – 18 баллов

Итоги общего голосования



Как видно из результатов опроса, в этом году Виталий Миколенко одерживает безоговорочную победу. Один из лидеров «Динамо» с большим отрывом победил как и в читательском голосовании, так и в опросах большинства СМИ. Он обошел двукратного победителя прошлых лет и своего партнера по команде Виктора Цыганкова, а также другого одноклубника Дениса Попова и хавбека «Зари» Богдана Леднева.

Поздравляем Виталия Миколенко с заслуженной победой. Он становится лучшим молодым футболистом Украины!

Тройка лучших:

1. Виталий Миколенко - 15 баллов

(Болельщики - 5 баллов, редакция Sport.ua - 5 баллов, СМИ - 5 баллов)

2. Богдан Леднев - 9 баллов

(Болельщики - 3 балла, редакция Sport.ua - 3 балл, СМИ - 3 балла)



3. Денис Попов – 2 балла

(Болельщики - 1 балл, редакция Sport.ua - 0 баллов, СМИ - 1 балл)