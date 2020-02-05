Виталий Миколенко – лучший молодой футболист Украины 2019

Болельщики и журналисты определили самого перспективного футболиста Украины

  • 05.02.2020 12:00
  • 762 просмотра
  • 10 комментариев
Виталий Миколенко – лучший молодой футболист Украины 2019
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Читатели Sport.ua, наш коллектив и спортивные редакции других СМИ Украины выбрали лучшего молодого игрока по итогам 2019-го года.

В этом году среди болельщиков сразу определился явный фаворит. Защитник «Динамо» Виталий Миколенко лидировал на протяжении всего периода голосования и в итоге одержал уверенную победу. Второе место занял хавбек «Зари» Богдан Леднев, который на несколько процентов опередил Дениса Попова и Виктора Цыганкова.

Фото: dynamo.kyiv.ua

История рейтинга

В 2010-м году это звание завоевал нынешний хавбек «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка, в 2011-м году приз достался тогда еще форварду киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. В 2012-м году Лучшим молодым игроком Украины стал Роман Безус, который ныне защищает цвета бельгийского «Гента», а в 2013-м году аналогичная награда оказалась уже в руках хавбека донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Сергея Болбата. В 2014-м году приз достался хавбеку «Зари» Руслану Малиновскому, который сейчас играет за «Аталанту», а по итогам 2015-го и 2016-го годов титул выиграл Виктор Коваленко. В 2017-м и 2018-м годах лучшим молодым игроком становился Виктор Цыганков.

Прежде чем перейти к подсчету голосов, напомним Вам условия конкурса.

Как голосовали читатели Sport.ua

 

Как голосовала редакция Sport.ua

1. Миколенко 
2. Леднев 
3. Цыганков 

Как голосовали спортивные редакции/СМИ Украины

Золотой Талант
1. Миколенко
2. Леднев 
3. Русин

UA-Football
1. Миколенко
2. Цыганков
3. Леднев

Главком
1. Попов
2. Миколенко
3. Бацула

Footboom
1. Миколенко
2. Русин
3. Бабогло

Zbirna.com
1. Миколенко
2. Русин
3. Леднев

Террикон
1. Миколенко
2. Леднев
3. Вакула

ТК Футбол
1. Бондарь
2. Леднев
3. Миколенко

Isport.ua 
1. Леднев
2. Миколенко
3. Цыганков

Dynamo.kiev.ua
1. Попов
2. Леднев
3. Миколенко

Футбол24 
1. Миколенко 
2. Попов 
3. Леднев

Журнал Футбол
1. Попов
2. Леднев
3. Миколенко

Трибуна
1. Миколенко
2. Лунин
3. Цыганков

Напомним, что по итогам голосования СМИ определяется общая тройка победителей по системе - 5 баллов за первое место, 3 балла - за второе, 1 балл - за третье. Таким образом, мы имеем следующие показатели:

1. Миколенко – 44 балла
2. Леднев – 23 балла
3. Попов – 18 баллов

Итоги общего голосования
 
Как видно из результатов опроса, в этом году Виталий Миколенко одерживает безоговорочную победу. Один из лидеров «Динамо» с большим отрывом победил как и в читательском голосовании, так и в опросах большинства СМИ. Он обошел двукратного победителя прошлых лет и своего партнера по команде Виктора Цыганкова, а также другого одноклубника Дениса Попова и хавбека «Зари» Богдана Леднева.

Поздравляем Виталия Миколенко с заслуженной победой. Он становится лучшим молодым футболистом Украины!

Тройка лучших:

1. Виталий Миколенко - 15 баллов
(Болельщики - 5 баллов, редакция Sport.ua - 5 баллов, СМИ - 5 баллов)

2. Богдан Леднев - 9 баллов
(Болельщики - 3 балла, редакция Sport.ua - 3 балл, СМИ - 3 балла)
 
3. Денис Попов – 2 балла
(Болельщики - 1 балл, редакция Sport.ua - 0 баллов, СМИ - 1 балл)

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    serge_kr
      serge_kr, 05.02.2020 12:33
    0
    Только вот интересуются молодыми и з Шахтера, к Матвиенку есть спрос, Малиновский в Аталанте, Зина в Сити, а "прославлена" молодежь ДК раком перед Лугано стает
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 12:31
    +1
    Без вариантов было
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 12:28
    +1
    Vipfishman2, 05.02.2020 12:23
    И эти люди пытаются себя позиционировать как незаангажированный футбольный канал 🤮🤮
    Та нельзя это воспринимать всерьез.
    Спасибо спорт.юа что открыл нам всем кто как из редакций голосовал.
    Просто представьте сколько есть ещё игроков классных у Динамо.
    Сирота Надольский Шулянский Волошин Исаенко Вивчаренко Цитиашвили.
    Представьте сколько ж надо ещё терпеть, чтобы где то там далеко засиял на небосклоне не парень с копакобаны, а наш крутой чел.
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 12:23
    -1
    Trasher311987, 05.02.2020 12:19
    ТК. Футбол))))) голосование просто ржачное
    И эти люди пытаются себя позиционировать как незаангажированный футбольный канал 🤮🤮
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 12:19
    -3
    ТК. Футбол))))) голосование просто ржачное
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 12:17
    +1
    Первая 5-ка игроки Динамо.
    По моему понятно кто лучшим будет из года в год.
    Это конвейер.
    Виталя заслуживает лучшего игрока страны вообще.
    Ссылка
    tank72063
      tank72063, 05.02.2020 12:11
    -3
    Все таки думал,што Цыганков в третий раз будет лучшим,т.к.единственный игрок Дк (на мой взгляд) за игрой которого не противно было наблюдать в прошлом году....
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 12:10
    -1
    jackie9, 05.02.2020 12:07
    Все спортивные редакции/СМИ Украины проголосовали действительно по показателям играков и только Футболы проголосовали за СВОЕГО (Бондарь). Как обычно гадко смотреть на это
    Бондарь - не плохой молодой защитник ... но так нагло продвигать своего игрока - это действительно хамство .
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 12:08
    -2
    Лучшие молодые футболисты Украины : Миколенко , Леднев, Попов, Цыганков, Русин . Все играют или принадлежат Динамо . Вот что значит правильно готовить молодежь !!! Молодцы киевляне !!!
    Ссылка
    jackie9
      jackie9, 05.02.2020 12:07
    -3
    Все спортивные редакции/СМИ Украины проголосовали действительно по показателям играков и только Футболы проголосовали за СВОЕГО (Бондарь). Как обычно гадко смотреть на это
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 12:31
    +1
    Без вариантов было
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 12:28
    +1
    Vipfishman2, 05.02.2020 12:23
    И эти люди пытаются себя позиционировать как незаангажированный футбольный канал 🤮🤮
    Та нельзя это воспринимать всерьез.
    Спасибо спорт.юа что открыл нам всем кто как из редакций голосовал.
    Просто представьте сколько есть ещё игроков классных у Динамо.
    Сирота Надольский Шулянский Волошин Исаенко Вивчаренко Цитиашвили.
    Представьте сколько ж надо ещё терпеть, чтобы где то там далеко засиял на небосклоне не парень с копакобаны, а наш крутой чел.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 12:17
    +1
    Первая 5-ка игроки Динамо.
    По моему понятно кто лучшим будет из года в год.
    Это конвейер.
    Виталя заслуживает лучшего игрока страны вообще.
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 05.02.2020 12:33
    0
    Только вот интересуются молодыми и з Шахтера, к Матвиенку есть спрос, Малиновский в Аталанте, Зина в Сити, а "прославлена" молодежь ДК раком перед Лугано стает
    Ссылка
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