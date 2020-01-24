Выбери лучшего молодого футболиста Украины 2019

Sport.ua вместе с болельщиками и журналистами определяет лучшего молодого игрока прошлого года

  • 24.01.2020 12:23
  • 880 просмотров
  • 16 комментариев
Выбери лучшего молодого футболиста Украины 2019
© ФК Динамо Киев

Редакция Sport.ua объявляет о старте традиционного голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2019-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua мы определим лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!

В течение 10 дней посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до 1 июня 2019 года.
 
В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2019» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.
 
По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2019».
 
Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в опросе читателей Sport.ua.
 
Официальный старт голосования — 24 января 2020 года. Закрытие — 2 февраля 2020 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.
 
Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:
 
2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»
2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо» К
2012 - Роман Безус, «Ворскла»
2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д
2014 - Руслан Малиновский, «Заря»
2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2017 - Виктор Цыганков, «Динамо»
2018 - Виктор Цыганков, «Динамо»
 
Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2019
 
 
Владислав Бабогло, «Александрия» – 14.11.1998
Клуб – 16/2
Фото ФК «Александрия»
 
Валерий Бондарь, «Шахтер» – 27.02.1999 
Клуб – 7/1
Сборная U-21 – 2/0
Сборная U-20 – 7/0
Фото Footboom
 
Сергей Булеца, «Днепр-1» - 16.02.1999
Клуб – 18/2 
Сборная U-21 – 2/0
Сборная U-20 – 7/3
 
 
Фото ФК «Днепр-1»
 
Владислав Вакула, «Мариуполь» – 29.04.1998
Клуб – 18/3 
Сборная U-21 – 1/0
 
Фото ФК «Мариуполь» 
 
Роман Вантух, «Олимпик» – 04.07.1998
Клуб – 22/2 
Сборная U-21 – 1/0
Фото ФК «Олимпик»
 
Алексей Гуцуляк, «Карпаты» – 25.12.1997
Клуб – 12/2
Сборная U-21 – 2/0
 
Фото ФК «Карпаты»
 
Богдан Леднев, «Заря» – 07.04.1998
Клуб – 22/10
Сборная U-21 – 7/2
Фото dynamo.kiev.ua
 
Виталий Миколенко, «Динамо» – 29.05.1999.
Клуб – 23/2
Сборная – 7/0
Сборная U-21 – 4/0
 
Фото ФК Динамо
 
Александр Назаренко «Днепр-1» – 01.02.2000
Клуб – 19/2
Сборная U-19 – 1/0
Фото ФК «Днепр-1»
 
Егор Назарина, «Карпаты» – 10.07.1997
Клуб – 12/5
Сборная U-21 – 1/0
Фото ФК «Карпаты»
 
Денис Попов, «Динамо» – 17.02.1999
Клуб - 10/1
Сборная U-21 – 6/1
Сборная U-20 – 6/3
Фото 1927.kiev.ua
 
Назарий Русин, «Заря»/«Динамо» – 25.10.1998
Клуб – 17/7
Сборная U-21 – 5/2
Фото Footboom
 
Даниил Сикан, «Шахтер» – 16.04.2001
Клуб – 4/0
Сборная U-21 – 1/0
Сборная U-20 – 6/4
Сборная U-19 – 8/5
Фото ФК «Шахтер»
 
Владислав Супряга, «Днепр-1» – 15.02.2000
Клуб – 14/3
Сборная U-20 – 7/2
Сборная U-19 – 4/0
Фото ФК «Днепр-1»
 
Николай Шапаренко, «Динамо» – 04.10.1998
Клуб – 8/1
Сборная U-21 – 8/2
Фото dynamo.kiev.ua
 
Виктор Цыганков, «Динамо» - 15.11.1997
Клуб - 25/9
Сборная - 7/3
Фото ФК «Динамо»
 
Евгений Чеберко, «Заря» – 23.01.1998
Клуб – 21/0
Сборная U-21 – 5/0
 
Фото Footboom

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 24.01.2020 13:25
    0
    Виктор Андрущик, 24.01.2020 12:42
    Лучшим легче стать в хорошей команде,да Миколенко заслуживает быть таким,но я проголосовал за Назарину,если этих игроков поменять клубами не факт что там можно было себя так проявить как в Динамо.Егору бы в "Зоря".
    заря сейчас поинтересней динамо смотритса поэтоу не факто кто и где лучше себя проявит
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 13:24
    0
    Zport., 24.01.2020 13:20
    Тоже об этом подумал. Великий игрок. Вечно перспективный.
    подумай еще
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 24.01.2020 13:24
    +1
    циганков что тут делает уже 23 года в таком возрасте нормальные игроки играют в нормальных чемпионатах
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 24.01.2020 13:21
    +1
    Миколенко- так тримати.!!! Удачі клубі та збірній України.!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 24.01.2020 13:20
    +1
    zbarski_Y, 24.01.2020 13:14
    А чому немає Коваленка в номінації ?
    Тоже об этом подумал. Великий игрок. Вечно перспективный.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 13:18
    -1
    zbarski_Y, 24.01.2020 13:14
    А чому немає Коваленка в номінації ?
    или Безуса
    Ссылка
    zbarski_Y
    online
      zbarski_Y, 24.01.2020 13:14
    +3
    А чому немає Коваленка в номінації ?
    Ссылка
    Yalta
    online
    Yalta, 24.01.2020 13:13
    +3
    Либо Цыганков,либо Миколенко победят!
    Ссылка
    Игорь Джулай
    online
      Игорь Джулай, 24.01.2020 13:06
    +2
    Леднев
    Ссылка
    UAZAK
      UAZAK, 24.01.2020 13:01
    +2
    Русин
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 24.01.2020 12:52
    0
    Коваленко два года подряд выигрывал. Это жесть.
    Ссылка
    pokora1956
      pokora1956, 24.01.2020 12:50
    +6
    Миколенко - однозначно, прогрес...
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 24.01.2020 12:42
    -2
    Лучшим легче стать в хорошей команде,да Миколенко заслуживает быть таким,но я проголосовал за Назарину,если этих игроков поменять клубами не факт что там можно было себя так проявить как в Динамо.Егору бы в "Зоря".
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 12:37
    -4
    ну не знаю, я за Леднева
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 12:29
    +9
    Конечно Миколенко.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 12:26
    +9
    Понятно, что Миколенко. Смысл этого голосования??
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 12:29
    +9
    Конечно Миколенко.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 12:26
    +9
    Понятно, что Миколенко. Смысл этого голосования??
    Ссылка
    pokora1956
      pokora1956, 24.01.2020 12:50
    +6
    Миколенко - однозначно, прогрес...
    Ссылка
    zbarski_Y
    online
      zbarski_Y, 24.01.2020 13:14
    +3
    А чому немає Коваленка в номінації ?
    Ссылка
    Yalta
    online
    Yalta, 24.01.2020 13:13
    +3
    Либо Цыганков,либо Миколенко победят!
    Ссылка
    Игорь Джулай
    online
      Игорь Джулай, 24.01.2020 13:06
    +2
    Леднев
    Ссылка
    UAZAK
      UAZAK, 24.01.2020 13:01
    +2
    Русин
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 24.01.2020 13:24
    +1
    циганков что тут делает уже 23 года в таком возрасте нормальные игроки играют в нормальных чемпионатах
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 24.01.2020 13:21
    +1
    Миколенко- так тримати.!!! Удачі клубі та збірній України.!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 24.01.2020 13:20
    +1
    zbarski_Y, 24.01.2020 13:14
    А чому немає Коваленка в номінації ?
    Тоже об этом подумал. Великий игрок. Вечно перспективный.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 24.01.2020 13:25
    0
    Виктор Андрущик, 24.01.2020 12:42
    Лучшим легче стать в хорошей команде,да Миколенко заслуживает быть таким,но я проголосовал за Назарину,если этих игроков поменять клубами не факт что там можно было себя так проявить как в Динамо.Егору бы в "Зоря".
    заря сейчас поинтересней динамо смотритса поэтоу не факто кто и где лучше себя проявит
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 13:24
    0
    Zport., 24.01.2020 13:20
    Тоже об этом подумал. Великий игрок. Вечно перспективный.
    подумай еще
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 24.01.2020 12:52
    0
    Коваленко два года подряд выигрывал. Это жесть.
    Ссылка
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