Выбери лучшего молодого футболиста Украины 2019

Редакция Sport.ua объявляет о старте традиционного голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2019-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua мы определим лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!
В течение 10 дней посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до 1 июня 2019 года.
В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2019» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.
По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2019».
Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в опросе читателей Sport.ua.
Официальный старт голосования — 24 января 2020 года. Закрытие — 2 февраля 2020 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.
Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:
2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»
2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо» К
2012 - Роман Безус, «Ворскла»
2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д
2014 - Руслан Малиновский, «Заря»
2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
2017 - Виктор Цыганков, «Динамо»
2018 - Виктор Цыганков, «Динамо»
Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2019
Владислав Бабогло, «Александрия» – 14.11.1998
Клуб – 16/2
Фото ФК «Александрия»
Валерий Бондарь, «Шахтер» – 27.02.1999
Клуб – 7/1
Сборная U-21 – 2/0
Сборная U-20 – 7/0
Фото Footboom
Сергей Булеца, «Днепр-1» - 16.02.1999
Клуб – 18/2
Сборная U-21 – 2/0
Сборная U-20 – 7/3
Фото ФК «Днепр-1»
Владислав Вакула, «Мариуполь» – 29.04.1998
Клуб – 18/3
Сборная U-21 – 1/0
Фото ФК «Мариуполь»
Роман Вантух, «Олимпик» – 04.07.1998
Клуб – 22/2
Сборная U-21 – 1/0
Фото ФК «Олимпик»
Алексей Гуцуляк, «Карпаты» – 25.12.1997
Клуб – 12/2
Сборная U-21 – 2/0
Фото ФК «Карпаты»
Богдан Леднев, «Заря» – 07.04.1998
Клуб – 22/10
Сборная U-21 – 7/2
Фото dynamo.kiev.ua
Виталий Миколенко, «Динамо» – 29.05.1999.
Клуб – 23/2
Сборная – 7/0
Сборная U-21 – 4/0
Фото ФК Динамо
Александр Назаренко «Днепр-1» – 01.02.2000
Клуб – 19/2
Сборная U-19 – 1/0
Фото ФК «Днепр-1»
Егор Назарина, «Карпаты» – 10.07.1997
Клуб – 12/5
Сборная U-21 – 1/0
Фото ФК «Карпаты»
Денис Попов, «Динамо» – 17.02.1999
Клуб - 10/1
Сборная U-21 – 6/1
Сборная U-20 – 6/3
Фото 1927.kiev.ua
Назарий Русин, «Заря»/«Динамо» – 25.10.1998
Клуб – 17/7
Сборная U-21 – 5/2
Фото Footboom
Даниил Сикан, «Шахтер» – 16.04.2001
Клуб – 4/0
Сборная U-21 – 1/0
Сборная U-20 – 6/4
Сборная U-19 – 8/5
Фото ФК «Шахтер»
Владислав Супряга, «Днепр-1» – 15.02.2000
Клуб – 14/3
Сборная U-20 – 7/2
Сборная U-19 – 4/0
Фото ФК «Днепр-1»
Николай Шапаренко, «Динамо» – 04.10.1998
Клуб – 8/1
Сборная U-21 – 8/2
Фото dynamo.kiev.ua
Виктор Цыганков, «Динамо» - 15.11.1997
Клуб - 25/9
Сборная - 7/3
Фото ФК «Динамо»
Евгений Чеберко, «Заря» – 23.01.1998
Клуб – 21/0
Сборная U-21 – 5/0
Фото Footboom
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Источник — Sport.ua
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