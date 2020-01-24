Выбери лучшего молодого футболиста Украины 2019

Редакция Sport.ua объявляет о старте традиционного голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2019-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua мы определим лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!

В течение 10 дней посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до 1 июня 2019 года.

В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2019» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.

По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2019».

Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в опросе читателей Sport.ua.

Официальный старт голосования — 24 января 2020 года. Закрытие — 2 февраля 2020 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.

Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:

2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»

2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо» К

2012 - Роман Безус, «Ворскла»

2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д

2014 - Руслан Малиновский, «Заря»

2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»

2016 - Виктор Коваленко, «Шахтер»

2017 - Виктор Цыганков, «Динамо»

2018 - Виктор Цыганков, «Динамо»

Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2019

Владислав Бабогло, «Александрия» – 14.11.1998 Клуб – 16/2 Фото ФК «Александрия» Валерий Бондарь, «Шахтер» – 27.02.1999 Клуб – 7/1 Сборная U-21 – 2/0 Сборная U-20 – 7/0 Фото Footboom Сергей Булеца, «Днепр-1» - 16.02.1999 Клуб – 18/2 Сборная U-21 – 2/0 Сборная U-20 – 7/3 Фото ФК «Днепр-1» Владислав Вакула, «Мариуполь» – 29.04.1998 Клуб – 18/3 Сборная U-21 – 1/0 Фото ФК «Мариуполь» Роман Вантух, «Олимпик» – 04.07.1998 Клуб – 22/2 Сборная U-21 – 1/0 Фото ФК «Олимпик» Алексей Гуцуляк, «Карпаты» – 25.12.1997 Клуб – 12/2 Сборная U-21 – 2/0 Фото ФК «Карпаты» Богдан Леднев, «Заря» – 07.04.1998 Клуб – 22/10 Сборная U-21 – 7/2 Фото dynamo.kiev.ua Виталий Миколенко, «Динамо» – 29.05.1999. Клуб – 23/2 Сборная – 7/0 Сборная U-21 – 4/0 Фото ФК Динамо Александр Назаренко «Днепр-1» – 01.02.2000 Клуб – 19/2 Сборная U-19 – 1/0 Фото ФК «Днепр-1» Егор Назарина, «Карпаты» – 10.07.1997 Клуб – 12/5 Сборная U-21 – 1/0 Фото ФК «Карпаты» Денис Попов, «Динамо» – 17.02.1999 Клуб - 10/1 Сборная U-21 – 6/1 Сборная U-20 – 6/3 Фото 1927.kiev.ua Назарий Русин, «Заря»/«Динамо» – 25.10.1998 Клуб – 17/7 Сборная U-21 – 5/2 Фото Footboom Даниил Сикан, «Шахтер» – 16.04.2001 Клуб – 4/0 Сборная U-21 – 1/0 Сборная U-20 – 6/4 Сборная U-19 – 8/5 Фото ФК «Шахтер» Владислав Супряга, «Днепр-1» – 15.02.2000 Клуб – 14/3 Сборная U-20 – 7/2 Сборная U-19 – 4/0 Фото ФК «Днепр-1» Николай Шапаренко, «Динамо» – 04.10.1998 Клуб – 8/1 Сборная U-21 – 8/2 Фото dynamo.kiev.ua