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  4. «Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
Франция
09 февраля 2023, 11:11 |
5357
5

«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского

Кристоф Галтье разочарован вылетом из Кубка Франции

09 февраля 2023, 11:11 |
5357
5
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче Кубка Франции ПСЖ проиграл «Марселю» со счетом 1:2, а решающий гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский, которому удался классный и мощный удар.

Правда, гол Руслана так разочаровал тренер ПСЖ Кристофа Галтье, что он назвал его глупым.

«Большое разочарование для нас, потому что Кубок Франции был одной из наших целей на сезон. Но мы проиграли отличной команде. Первый тайм был открытым, а во втором мы пропустили весьма глупый гол ударом в касание с 20 метров».

«После этого противник ушел в глубокую оборону», — сказал Галтье.

Для Руслана это второй гол в составе «Марселя».

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Марсель Руслан Малиновский ПСЖ Кристоф Галтье
Источник RMC Sport
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Комментарии 5
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Mac_Gyver
Да, оставлять Малину свободным на линии штрафной очень глупо. Видимо, не разбирали соперника. Типичная тренерская ошибка.
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+7
olex.mykhailov
Маліна красавчік, і команді і йому додасть впевненості
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+6
серж жорж
А какому тренеру понравиться гол который вышвырнул его команду из кубка Франции? Сопли он распустил сразу .
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+5
MrStepanovM .
думаю тут трабли з перекладом та зі сприйняттям...звісно гол не дурний у том сенсі як його тут подають
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+1
Yanker8888888888
Гол гов...м не пахнет,малина красава!!!
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+1
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