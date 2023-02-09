«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского

В матче Кубка Франции ПСЖ проиграл «Марселю» со счетом 1:2, а решающий гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский, которому удался классный и мощный удар.

Правда, гол Руслана так разочаровал тренер ПСЖ Кристофа Галтье, что он назвал его глупым.

«Большое разочарование для нас, потому что Кубок Франции был одной из наших целей на сезон. Но мы проиграли отличной команде. Первый тайм был открытым, а во втором мы пропустили весьма глупый гол ударом в касание с 20 метров».

«После этого противник ушел в глубокую оборону», — сказал Галтье.

Для Руслана это второй гол в составе «Марселя».