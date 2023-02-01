Камбэки Динамо и Шахтера, трансферная лихорадка: Забарный, Кривцов, Беседин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 января.

1A. Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем

Команда Йовичевича пока не побеждала на сборах

1B. Забили, но не победили. Динамо спасло игру против Аустрии Лустенау

Перерыв и полная замена полевых футболистов помогли команде не проиграть

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута

Защитник покидает «Динамо» Киев

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр

Украинский форвард стал игроком «Омонии»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами

Украинский защитник продолжит карьеру в MLS

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера

«Горняки» подписали перспективного нападающего

4. Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко

В трансфере вингера заинтересован также турецкий «Истанбул Башакшехир»

5. Раздули скандал. Мудрик может получить штраф от FA за расистские слова

На видео Михаил напевает трек, в котором неоднократно звучит слово «ниггер»

6. Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси, назван клуб

Интерес к перспективному вингеру несколько лет назад проявлял «Дандолк»

7. Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии

19-летний Максим Дячук получит шанс закрепиться в киевском клубе

8A. Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине

Марта плохо начала встречу с соперницей из 4-й сотни, но избежала поражения

8B. Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине

Даяна добыла первую победу в сезоне

9. Еще одно поражение Прометея на групповом этапе Лиги чемпионов

На условно своей площадке украинки проиграли итальянскому клубу «Веро Воллей»

10. 5 лидеров юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс в УПЛ

О подрастающих талантах отечественного футбола