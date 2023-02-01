Камбэки Динамо и Шахтера, трансферная лихорадка: Забарный, Кривцов, Беседин
Главные новости за 31 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 января.
1A. Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
Команда Йовичевича пока не побеждала на сборах
1B. Забили, но не победили. Динамо спасло игру против Аустрии Лустенау
Перерыв и полная замена полевых футболистов помогли команде не проиграть
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
Защитник покидает «Динамо» Киев
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Украинский форвард стал игроком «Омонии»
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
Украинский защитник продолжит карьеру в MLS
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
«Горняки» подписали перспективного нападающего
4. Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
В трансфере вингера заинтересован также турецкий «Истанбул Башакшехир»
5. Раздули скандал. Мудрик может получить штраф от FA за расистские слова
На видео Михаил напевает трек, в котором неоднократно звучит слово «ниггер»
6. Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси, назван клуб
Интерес к перспективному вингеру несколько лет назад проявлял «Дандолк»
7. Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
19-летний Максим Дячук получит шанс закрепиться в киевском клубе
8A. Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
Марта плохо начала встречу с соперницей из 4-й сотни, но избежала поражения
8B. Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Даяна добыла первую победу в сезоне
9. Еще одно поражение Прометея на групповом этапе Лиги чемпионов
На условно своей площадке украинки проиграли итальянскому клубу «Веро Воллей»
10. 5 лидеров юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс в УПЛ
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