Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэки Динамо и Шахтера, трансферная лихорадка: Забарный, Кривцов, Беседин
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 08:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 08:40
548
0

Камбэки Динамо и Шахтера, трансферная лихорадка: Забарный, Кривцов, Беседин

Главные новости за 31 января на Sport.ua

01 февраля 2023, 08:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 08:40
548
0
Камбэки Динамо и Шахтера, трансферная лихорадка: Забарный, Кривцов, Беседин
ФК Борнмут. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 января.

1A. Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
Команда Йовичевича пока не побеждала на сборах

1B. Забили, но не победили. Динамо спасло игру против Аустрии Лустенау
Перерыв и полная замена полевых футболистов помогли команде не проиграть

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
Защитник покидает «Динамо» Киев

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Украинский форвард стал игроком «Омонии»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Кривцов – игрок Интер Майами
Украинский защитник продолжит карьеру в MLS

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
«Горняки» подписали перспективного нападающего

4. Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
В трансфере вингера заинтересован также турецкий «Истанбул Башакшехир»

5. Раздули скандал. Мудрик может получить штраф от FA за расистские слова
На видео Михаил напевает трек, в котором неоднократно звучит слово «ниггер»

6. Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси, назван клуб
Интерес к перспективному вингеру несколько лет назад проявлял «Дандолк»

7. Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
19-летний Максим Дячук получит шанс закрепиться в киевском клубе

8A. Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
Марта плохо начала встречу с соперницей из 4-й сотни, но избежала поражения

8B. Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Даяна добыла первую победу в сезоне

9. Еще одно поражение Прометея на групповом этапе Лиги чемпионов
На условно своей площадке украинки проиграли итальянскому клубу «Веро Воллей»

10. 5 лидеров юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс в УПЛ
О подрастающих талантах отечественного футбола

По теме:
Забарный едет в Борнмут, Брайтон ждет Матвиенко, извинения Малиновского
Дебют Соболя, Де Дзерби обыграл Клоппа, трофей Джоковича, АПЛ для Забарного
Защита Далакяна, признание Мудрика, разгром Прометея, голевая засуха Динамо
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Футбол | 31 января 2023, 11:14 47
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом

Защитник «Динамо» будет играть в АПЛ

Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги
Футбол | 01 февраля 2023, 00:23 0
Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги
Ньюкасл во второй раз переиграл Саутгемптон и вышел в финал Кубка лиги

В решающем матче «Сороки» сыграют, скорее всего, против «Ман Юнайтед»

Экс-полузащитник Карпат продолжит карьеру в испанской Ла Лиге
Футбол | 01.02.2023, 08:03
Экс-полузащитник Карпат продолжит карьеру в испанской Ла Лиге
Экс-полузащитник Карпат продолжит карьеру в испанской Ла Лиге
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Футбол | 31.01.2023, 16:58
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Футбол | 31.01.2023, 20:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
31.01.2023, 05:15 3
Футбол
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
31.01.2023, 18:36 34
Футбол
Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»
Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»
30.01.2023, 12:10 4
Футбол
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
30.01.2023, 18:35 7
Теннис
БЕЛЕНЮК: «40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК по допуску россиян к ОИ»
БЕЛЕНЮК: «40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК по допуску россиян к ОИ»
31.01.2023, 07:33 2
Олимпийские игры
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
31.01.2023, 08:55 7
Футбол
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
30.01.2023, 10:11 9
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10
Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10
30.01.2023, 13:44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности