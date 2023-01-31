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  4. Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 16:36 | Обновлено 31 января 2023, 16:37
2313
2

Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб

Интерес к перспективному украинскому вингеру несколько лет назад проявлял «Дандолк»

31 января 2023, 16:36 | Обновлено 31 января 2023, 16:37
2313
2
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Instagram. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик, который в нынешнее трансферное окно сменил «Шахтер» на «Челси», а сделка обошлась лондонцам в 70+30 миллионов евро, мог оказаться в Великобритании еще несколько лет назад.

Тогда интерес к Мудрику проявлял 19-кратный чемпион Ирландии «Дандолк». Этот клуб очень хотел видеть украинца в своих рядах, а тот был не против перебраться за границу на правах аренды, так как находился на периферии первой команды.

«Дандолк» даже делал по Мудрику предложение, на которое сам футболист был готов ответить согласием, но в «Шахтере» решили, что для молодого вингера будет лучше остаться в УПЛ, и отдали футболиста в аренду «Десне».

Впоследствии Мудрик вернулся в «Шахтер», получил стабильную игровую практику в первой команде при Роберто Де Дзерби, что и помогло ему уехать в Великобритании в январе 2023 года, но уже не в «Дандолк», а в куда более амбициозный и топовый «Челси».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси Дандолк трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник Independent.ie
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Комментарии 2
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Alex906
Мудрику повезло в его карьере что ушел Луческу .Иначе по сей день был бы в запасе .Луческу украинцев не считал за игроков 
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+3
umnuy2
луческу такой злой был потому что у него беседина не было
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0
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