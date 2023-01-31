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Англия
31 января 2023, 23:35 | Обновлено 01 февраля 2023, 00:49
2100
5

Раздули скандал. Мудрик может получить штраф от FA за расистские слова

На видео Михаил напевает трек, в котором неоднократно звучит слово «ниггер»

31 января 2023, 23:35 | Обновлено 01 февраля 2023, 00:49
2100
5
Раздули скандал. Мудрик может получить штраф от FA за расистские слова
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В Англии обратили внимание, что вингер «Челси» Михаил Мудрик в июль 2022 года выложил видео в TikTok.

На этом видео Мудрик с другим парнем напевают англоязычный трек Freestyle американского рэпера Lil Baby, в котором неоднократно звучит слово «ниггер».

Это слово, которое Михаил повторял на видео, считается оскорблением на расовой почве.

Футбольная ассоциация Англии (FA) пристальным образом изучает видео, сообщает The Athletic. Представители Мудрика уже извинились за видео.

FA вскоре примет решение, стоит ли наказывать Мудрика за уже удаленное видео (было просмотрено 214 тысяч раз).

Ранее FA ранее уже несколько раз штрафовала игроков за публикации в соцсетях.

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расизм Михаил Мудрик Челси TikTok Футбольная ассоциация Англии штрафы выбор редакции
Источник The Athletic
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KIEWADIM
Песня ацтой, ситуация ацтой, всеацтой
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0
Michael Savchyn
ага, співав реп, авторства афроамериканця -- подуріли явно
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0
avk2307
Стане на коліно перед матчем і попросить вибачення. Тільки для цього в основі треба вийти , а не з лави запасних
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0
Bond
ппц, давайте ще згадаємо як в дитинстві щось накосячив... комусь просто робить нех..й!
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-1
Тарік1994
Буде ідіотизм якщо його покарають за те що він наспівував слова з пісні
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-1
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