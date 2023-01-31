Раздули скандал. Мудрик может получить штраф от FA за расистские слова

В Англии обратили внимание, что вингер «Челси» Михаил Мудрик в июль 2022 года выложил видео в TikTok.

На этом видео Мудрик с другим парнем напевают англоязычный трек Freestyle американского рэпера Lil Baby, в котором неоднократно звучит слово «ниггер».

Это слово, которое Михаил повторял на видео, считается оскорблением на расовой почве.

Футбольная ассоциация Англии (FA) пристальным образом изучает видео, сообщает The Athletic. Представители Мудрика уже извинились за видео.

FA вскоре примет решение, стоит ли наказывать Мудрика за уже удаленное видео (было просмотрено 214 тысяч раз).

Ранее FA ранее уже несколько раз штрафовала игроков за публикации в соцсетях.