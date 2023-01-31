Пришлось удалять. Мудрик извинился за расизм в одном из TikTok видео

Новичок «Челси» Михаил Мудрик принес извинения за то, что минувшим летом в одном из своих TikTok видео использовал расистские слова.

Украинский хавбек в уже удаленном видео цитировал рэп американского исполнителя Lil Baby, в котором были расистские выражения (слова на букву «н»).

«Михаил извиняется за свои слова и признает недопустимость своего поступка, хотя он просто цитировал слова из песни», — заявил представитель Мудрика.

Клип Михаила успели просмотреть более 200 тысяч раз. После перехода из «Шахтера» в «Челси» соцсети Мудрика стали объектом внимания новых болельщиков.

Instagram игрока уже преодолел отметку в 1,2 миллиона подписчиков.