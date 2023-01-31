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  4. Пришлось удалять. Мудрик извинился за расизм в одном из TikTok видео
Англия
31 января 2023, 17:11 |
1358
4

Пришлось удалять. Мудрик извинился за расизм в одном из TikTok видео

Использовал оскорбительные слова

31 января 2023, 17:11 |
1358
4
Пришлось удалять. Мудрик извинился за расизм в одном из TikTok видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Новичок «Челси» Михаил Мудрик принес извинения за то, что минувшим летом в одном из своих TikTok видео использовал расистские слова.

Украинский хавбек в уже удаленном видео цитировал рэп американского исполнителя Lil Baby, в котором были расистские выражения (слова на букву «н»).

«Михаил извиняется за свои слова и признает недопустимость своего поступка, хотя он просто цитировал слова из песни», — заявил представитель Мудрика.

Клип Михаила успели просмотреть более 200 тысяч раз. После перехода из «Шахтера» в «Челси» соцсети Мудрика стали объектом внимания новых болельщиков.

Instagram игрока уже преодолел отметку в 1,2 миллиона подписчиков.

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Михаил Мудрик Челси расизм
Источник BBC
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Комментарии 4
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Gargantua
так это же песня чернокожего репера?
уже просто не знают из чего бы еще зраду высосать
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+1
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donnerwetter
Теперь кругом сплошные "н" будут. Даже в бане.
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0
Хутин Пуйло
Бачу, синку, шо не дуже розумний
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-1
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