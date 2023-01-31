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  4. Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
WTA
31 января 2023, 15:03 | Обновлено 31 января 2023, 15:07
364
2

Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине

Марта плохо начала встречу с соперницей из четвертой сотни, но сумела избежать обидного поражения

31 января 2023, 15:03 | Обновлено 31 января 2023, 15:07
364
2
Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) стартовала с непростой победы на турнире WTA 250 в Хуахине.

В первом раунде украинка обыграла Лян Эньшуо из Китайского Тайбэя (№364 WTA).

Хуахин. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) – 6:7(7), 6:3, 6:0

Отметим, что со счета 1:3 во втором сете украинка выиграла все последующие геймы в матче.

Во втором раунде Костюк сыграет с японкой Нао Хибино (№139 WTA).

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Марта Костюк WTA Хуахин Лян Эньшуо
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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kollekciy
Марту з перемогою. Бувають ігри коли Марті щастить, коли я дивлюся гру, а буває не щастить. Сьогодні я дивився до 3:1 в 2 сеті, перестав дивитися, і Марта виграла всі 11 геймів. 
Поки я дивився, то суперниця грала набагато краще за свій рейтинг. 
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0
Stanislav Matusevych
І знов доводиться повторювати, що Марта така Марта. Довести справу проти колобка з четвертої сотні до 6:7, 1:3, щоб потім героїчно видряпати всі гейми, що залишилися. Навіть проти Хібіно так вже не вийде.
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