Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) стартовала с непростой победы на турнире WTA 250 в Хуахине.

В первом раунде украинка обыграла Лян Эньшуо из Китайского Тайбэя (№364 WTA).

Хуахин. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) – 6:7(7), 6:3, 6:0

Отметим, что со счета 1:3 во втором сете украинка выиграла все последующие геймы в матче.

Во втором раунде Костюк сыграет с японкой Нао Хибино (№139 WTA).