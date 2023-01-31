WTA31 января 2023, 15:03 | Обновлено 31 января 2023, 15:07
364
2
Костюк стартовала с волевой победы на турнире в Хуахине
Марта плохо начала встречу с соперницей из четвертой сотни, но сумела избежать обидного поражения
31 января 2023, 15:03 | Обновлено 31 января 2023, 15:07
364
2
Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) стартовала с непростой победы на турнире WTA 250 в Хуахине.
В первом раунде украинка обыграла Лян Эньшуо из Китайского Тайбэя (№364 WTA).
Хуахин. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) – 6:7(7), 6:3, 6:0
Отметим, что со счета 1:3 во втором сете украинка выиграла все последующие геймы в матче.
Во втором раунде Костюк сыграет с японкой Нао Хибино (№139 WTA).
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Поки я дивився, то суперниця грала набагато краще за свій рейтинг.