Забили, но не победили. Динамо спасло игру против Аустрии Лустенау

Довольно трудным оказалось начало текущего сезона для киевского «Динамо», поэтому в чем-то символичным был тот факт, что и зимние тренировочные сборы в Турции команда Мирчи Луческу начала как будто не с той ноги. Играть даже в товарищеских матчах против соперников, которые находятся в более приближенных к оптимальным физическим кондициям, всегда было делом не из легких, и поэтому не стоило удивляться сразу двум подряд поражениям «бело-синих» на старте нового календарного года.

После встреч с венским «Рапидом» (0:4) и словенским «Марибором» (0:2), столичный коллектив принимал участие в игре против еще одного представителя австрийской Бундеслиги, однако уже с менее известным для широкого круга названием – «Аустрии» из горного ярмарочного городка Лустенау, у которого население едва хватит на один из секторов НСК «Олимпийский» в Киеве (21,3 тыс. жителей). Наравне с этим, это была восьмая команда текущего розыгрыша своего национального первенства, а выходил коллектив Луческу играть против этого соперника с экспериментальным нападающим Матвеем Пономаренко на острие, которого вернули из аренды в молодежную команду луганской «Зари».

Довольно неплохо начинал игру молодой паренек, заряженный на выполнение ударов по чужим воротам, несколько раз потревожив голкипера соперников. Да и остальные его партнеры демонстрировали решительное перемещение по футбольному полю у чужой штрафной. Так продолжалось до тех пор, пока на 27 минуте не произошел головокружительный выстрел издали с правого фланга атаки от Грабхера под перекладину, благодаря которому «Аустрия» открыла счет в игре. Следует отметить, что до этого австрийская команда не отличалась даже продвижением в сторону штрафного киевлян.

«Динамо» попыталось вернуться на чужую половину поля сразу после собственной неудачи в защите, однако потерпело досадную неудачу. Ошибка во время розыгрыша на своей половине завершилась рывком Фридрикаса к левому флангу штрафной и финальным ударом мимо голкипера Нещерета. После этого словно и не было возможности вспомнить качественную игру «бело-синих» у чужой штрафной в начале первого тайма.

Уже по привычному сценарию Луческу на второй тайм выпустил совсем другой состав из полевых футболистов, поэтому игра его команды получила основательные изменения. К счастью, на этот раз это сработало в пользу «Динамо». Уже на 51 минуте хитрый Гармаш поймал голкипера соперников на исполнении удара со штрафного без свистка арбитра, а на добивании удачно сыграл на границе вратарского защитник Попов. И не успело пройти и десяти минут, как на счет киевлян был добавлен еще один забитый мяч.

Передачу с правого фланга Царенко, наверное, не хотел бы пропустить мимо себя перед штрафным, но вышел неплохой пас без касания на Вивчаренко, который решился на выполнение сложного удара внешней стороной стопы под перекладину, благодаря которому перебросил голкипера. Эффектный гол позволил украинской команде перехватить инициативу и до завершения игры оставаться на чужой половине поля с мячом.

Однако забить больше голов команде Луческу уже не удалось, хотя и юные игроки в центральной линии постоянно создавали опасность для чужих ворот. Особо запомнился еще один игрок молодежного состава – нападающий Дмитрий Кремчанин, заменивший Бенито из-за повреждения у последнего.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» будет играть против житомирского «Полесья» 3 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Аустрия» Лустенау - 2:2

Попов, 51, Вивчаренко, 60 – Грабхер, 26, Фридрикас, 35

«Динамо» Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев – Шепелев, Сидорчук, Лонвейк – Диалло, Пономаренко, Волошин.

«Динамо» Киев (2 тайм): Нещерет – Вивчаренко, Попов, Боль, Тимчик – Шепелев, Андриевский, Яцик – Бенито (Кремчанин, 77), Гармаш, Царенко.

«Аустрия» Лустенау: Ширль – Генуш, Маак, Югоне, Груйчич – Грабхер, Тюркмен – Райн, Кудуссу, Сурданович – Фридрикас.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ДИНАМО КИЕВ - АУСТРИЯ ЛУСТЕНАУ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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